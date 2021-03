Mascota care l-a pus în dificultate pe Cătălin Măruță. ”Nicio secundă nu mi-a trecut prin cap”

O mască marca Masked Singer a venit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, iar provocarea a fost, evident, să reușească să afle cine se află în spatele ei.

Cătălin Măruță a fost pus în dificultate după ce o mască marca Masked Singer a venit în platou, unde a dansat de mama focului. Însă, chiar dacă a cerut ajutorul telespectatorilor și i-a pus mai multe întrebări personajului, tot nu a reușit să afle cine este sub acea mască de culoare verde.

A aflat însă că în spatele măștii se află o femeie care adoră să danseze, nu are copii, este blondă și este actriță. Dar Cătălin Măruță nu a reușit să dea răspunsul corect, chiar nici după toate aceste indicii, astfel că a venit momentul demascării. Surpriza a fost uriașă pentru Cătălin Măruță să vadă că sub mască se afla actrița de comedie Anisia Gafton. Aceasta s-a distrat pe tot parcursul momentului:

Cătălin Măruță nu se aștepta ca sub acea mască să fie Anisia Gafton, așadar, a recunoscut:

Tot în ediția de azi au fost invitați și soții Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Cei doi au vorbit despre relația lor, ei având o căsnicie de 37 de ani.

”Cristina Deleanu si Eugen Cristea, împreună de 37 de ani. E un lucru extraordinar, dar si familia voastra o admiram. Si voi stiti secretul. Cand am vazut-o, nu mi-am dat seama ca e jumatatea mea. Aveam 12 ani si mergeam la toate spectacolele de teatru si am vazut 2 piese care mi-au ramas in memorie, si am vazut o actrita, pe doamna aici de fata, si credeam ca e o actrita din Franta. Asa parea. Ea avea 24 de ani. E diferență de 11 ani între noi. Are o supereleganta si are ea un anume stil pe care il admir, făcand din obiecte mici lucruri spectaculoase. Eu fac 69 de ani. Ea are 80 de ani împliniți. Acum poartă o peruca, filmeaza un lungmetraj cu o tanara regizoare, are rolul unei femei bătrâne”, a spus actorul Eugen Cristea.