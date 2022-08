Mărturiile românilor din Thassos după incendiul de azi-noapte: ‘Credeam că sunt gâze, dar era cenușă’

Mărturiile românilor din Thassos, după incendiul izbucnit azi-noapte. Un incendiu uriaș a izbucnit miercuri seara în cea mai vizitată insulă de către români a Greciei, insula Thassos. Și pe pagina de Facebook Forum Thassos, incendiul care a izbucnit într-o pădure de pini, într-o zonă greu accesibilă, după ora 20.00, a fost anunțat. De asemenea, a fost urmărită îndeaproape și intervenția autorităților elene.

Incendiul din Skala Potamia, una dintre cele mai populare staţiuni de pe insula grecească Thassos, a scăpat de sub control, după ce autoritățile nu au putut să intervină, în timpul nopții, cu aeronave speciale pentru stingerea flăcărilor.

Cum focul s-a extins, lupta pompierilor a devenit mai dificilă.

Aproape de Theologos, uitându-ne spre Kinira, se vedea cerul luminat în roșu periculos. Plus mirosul de lemn ars. Plus cenușa adusă de vântul puternic.”, a scris Dan Adrian Drăgan, un român care locuiește de mai mulți ani pe insulă și care administrează grupul de Facebook Forum Thassos.

Mesajul său a continuat apoi:

„E 4:33. Nu am dormit. Nu a venit. Vântul încă bate dinspre foc spre Theologos, uneori mai tare, alteori mai încet. Nu am dormit și mă dor ochii. Sper că voluntarii și pompierii sunt toți ok și le mulțumesc pentru efortul lor, tuturor. Fac apel către turiști să își păstreze calmul și să nu se deplaseze de la cazare până focul nu este stins, permițând astfel autorităților să intervină”.