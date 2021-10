Martorii accidentului din Milano rup tăcerea. Ce s-a întâmplat cu avionul pilotat de Dan Petrescu

Martorii accidentului din Milano au rupt tăcerea. Ce anume s-a întâmplat cu avionul pilotat de miliardarul Dan Petrescu. Amintim că el se afla la manșa aparatului de zbor în momentul prăbușirii, conform datelor din anchetă.

Conform publicației „Corriere della Sera”, care a publicat ultima convorbire cu turnul de control, Dan Petrescu a cerut să revină pe aeroport la câteva minute de la decolare. Între timp, cutia neagră a aparatului de zbor a fost recuperată, iar procurorii au găsit și imagini de pe camerele de supraveghere, ce surprind momentul impactului.

Un tânăr a surprins, de la fereastra casei sale, momentul prăbușirii, în timp ce stătea cu un prieten, și le-a oferit anchetatorilor primele imagini după ce avionul cu 8 oameni la bord a căzut peste o clădire din Milano, Italia, aflată în renovare.

Se pare că impactul a fost puternic și a declanșat rapid un incendiu. Nimeni nu era pe șantier, însă în apropiere erau o stație de autobuz și una de metrou, deci tragedia putea fi mult mai mare. Deoarece accidentul a avut loc într-o zonă rezidențială, sunt mulți martori și mulți dintre ei au afirmat că avionul a avut probleme înainte de a cădea.

”-Era ora 1.05 p.m. (14:05 – ora României), când am auzit sunetul unui avion deasupra mea de parcă i se îneca motorul.”

”-Eram în casă, am auzit un zgomot surd ca al unui motor care nu funcționa, foarte repede am auzit explozia și apoi coloana de fum. Un dezastru.„

”-Am auzit o explozie foarte puternică, au zdrăngănit geamurile casei, așa că am deschis fereastra și am văzut un mare nor de fum cum se ridică spre cer. Asta am văzut.”

„-Ditamai coloana de fum, Fecioară Maria!”