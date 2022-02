Marius Vintilă revine la radio. Cu ce trust uriaș din România a bătut palma

Marius Vintilă revine la radio. Cu ce mare trust din România a bătut palma. Marius Vintilă are peste 20 de ani de experiență în radio, atât în programe, dar și în campania de marketing, iar din 1 februarie el face parte dintr-un nou proiect radio. Marius Vintilă este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite voci din eterul românesc.

Marius Vintilă revine la radio

Marius Vintilă este, începând cu data de 1 februarie, noua voce oficială Digi FM. El s-a alăturat echipei Digi FM, devenind al doilea voice over al rețelei radio care cea mai mare acoperire din România, și anume, Digi FM.

„Sunt bucuros să fac parte din nou dintr-o echipă de radio, mai ales că majoritatea viitorilor mei colegi îmi sunt în același timp foști colegi. A fost o plăcere să mă prezint la interviul pentru acest job. El ne-a oferit ocazia să vorbim atât despre vremurile bune de altădată, cât și despre vremurile bune care vor veni. Dincolo de cadrul familiar în care îmi voi defășura activitatea există însă seriozitatea cu care am învățat să tratăm radioul în peste 20 de ani de când ne ocupăm cu asta. Aceasta este provocarea din fiecare zi pentru noi, cei care suntem vechi în meserie. De asemenea, voi lucra în premieră la un radio de știri, de aceea mă aștept să am multe de învățat de la colectivul redacțional” spune Marius Vintilă.

Cătălin Ivan, directorul Digi FM, Cătălin Ivan, a completat:

„Pentru noi, venirea lui Marius Vintilă în echipa Digi FM este o veche dorință, acum împlinită. Talentul, tonul inconfundabil, versatilitatea și experiența lui ne-au adus împreună pentru a livra mesaje memorabile. Marius este un profesionist care va ajuta Digi FM să-și ducă la următorul nivel comunicarea cu cei peste un million de ascultători”.

Digi FM este o combinație de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție”, dar și muzică.

Marius Vintilă, experienţă vastă în radio şi voice over

La Digi FM Marius Vintilă va lucra împreună cu Mara (Camelia Panaitescu), și ea o voce cunoscută atât din campanii publicitare, dar şi din colaborări muzicale cu trupe precum Zob, Sensor şi Subcarpaţi.

Marius Vintilă are o experienţă vastă în radio şi voice over, lucrând încă din anii ’90 la Pro FM. De-a lungul timpului, el a mai activat și la postul Radio Guerrilla, dar şi Europa FM şi postul TV Prima TV (unde a fost voice over). Vreme de 17 ani, el a fost voice-over pentru National Geographic, iar pentru o vreme a fost vocea Kiss FM.