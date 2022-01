Prezentatorul TV care revine pe sticlă după demisia de la Digi24. Ce emisiune va avea acum: „Va deranja”

Un prezentator TV revine în atenția fanilor! Acesta și-a dat demisia de la Digi24. Ce proiect va avea acum și ce spune despre plecarea de la postul anterior? Vedeta aduce detalii despre decizia luată în urmă cu patru luni. Ce l-a făcut să ia această hotărâre?

Un prezentator TV iubit de români revine în cadrul altui proiect. Acesta și-a dat demisia în urmă cu patrul luni de la Digi24. Mai exact, este vorba despre Ștefan Muscalu, fostul realizator al Business Club. Jurnalistul va apărea într-un nou proiect, schimbare care vine în atenția tuturor după colaborarea cu stația.

Concret, el va apărea din această săptămână la Profit News. Cel din urmă a discutat despre părăsirea DIGI24 și și-a menținut afirmația potrivit căreia „presa mare e aservită”, dezvăluind că s-a gândit să intre în politică. Noul proiect se numește ‘Săptămâna Financiară’ și va fi difuzată în fiecare vineri, de la orele 19:00.

Acesta este fostul brand deținut de Intact și Dan Voiculescu. Emisiunea va dura aproximativ o oră, cu intro, iar în cadrul ei vor exista subiecte de analiză sau anchetă. De asemenea, ea va cuprinde rubrici de educație financiară sau segmente ‘știați că’. Un impact aparte îl va avea Kristine Bago, doctor în economie, care va fi invitat permanent.

Ștefan Muscalu a discutat și despre decizia de a pleca de la Digi24, după 10 ani. Omul de televiziune spune că ‘din păcate, informația este bolduită în funcție de interesele pe care le are fiecare redacție.’ Acesta a mai menționat că nu prea mai există redacții echilibrate, ci ‘redacții de stânga și de dreapta.’

„Televiziunea îţi dă masa gata digerată. Dacă vrei să îţi iei informaţie corectă, cum încerc să îmi iau eu, o găseşti în zona online. Pentru mine Digi24 a fost un proiect fantastic.

A fost o televiziune extraordinară, cu nişte oameni extraordinari. Am învaţat multe lucruri, am crescut foarte mult, doar că la un moment dat am simţit că nu mai suntem pe aceeaşi frecvenţă”, a mai detaliat prezentatorul.