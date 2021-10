Marius Șumudică va antrena o nouă echipă. Cu cine a semnat tehnicianul, merge iar în străinătate

Marius Șumudică revine pe bancă în calitate de antrenor la o nouă echipă de fotbal. Rămas liber de contract, de câteva săptămâni, după despărţirea cu scandal de CFR Cluj, celebrul sportiv a bătut palma cu un club din străinătate. Asta înseamnă că va antrena iar în afara României.

Marius Șumudică nu s-a despărțit în termeni pașnici cu CFR Cluj, echipă pe care a antrenat-o din iunie până în august 2021, în 15 meciuri cu o medie de 1,87 puncte câştigate pe meci. Timp de câteva săptămâni, celebrul tehnician a fost liber de contract, însă de acum va avea din nou carte de muncă.

În tot acest timp când nu a mai antrenat nimic, Marius Şumudică nu a dus lipsă de oferte. Recent, antrenorul a fost dorit la FCU Craiova 1948, dar a refuzat oferta lui Adrian Mititelu. Se pare că negocierile nu au fost pe placul tehnicianului. Totuşi, Şumudică nu stă mult fără echipă, deoarece va antrena în Turcia.

Celebrul antrenor a ajuns la un acord cu gruparea Yeni Malatyaspor. Presa turcă anunță că Șumudică, liber de contract după ce a plecat de la CFR Cluj, îi va lua locul lui Irfan Buz la cârma formației aflate pe locul 17 (retrogradant) în prima ligă de fotbal din Turcia. Ultimele negocieri ar urma să fie finalizate în aceste zile.

În vârstă de 50 de ani, Marius Șumudică nu este la primul contact cu fotbalul din Turcia. Acesta le-a mai antrenat pe Kayserispor (2017/2018) și Caykur Rizespor (2021).

Preluarea echipei Yeni Malatyaspor îl pune în dificultate pe român, deoarece are mult de muncă aici. Clubul din Turcia se află pe locul 17 în acest moment, primul retrogradabil, cu șase puncte acumulate în primele opt etape.

Șumudică a fost ofertat de U Craiova 1948 în ultimele zile, dar a refuzat propunerea oltenilor. Într-un final, Flavius Stoican a preluat echipa care s-a despărțit de Adi Mutu, după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-2.

Șumudică a recunoscut în direct că a fost contactat de o echipă din Turcia.

„Altă ofertă din România nu am mai primit. Nu mai vreau să dezvolt subiectul FCSB, echipa respectivă are antrenor. În momentul de față mai am discuții, sunt pe lista scurtă a unei echipe din Turcia, din prima ligă. Nu e Galatasaray (râde).

Rapid are rezultate peste așteptări în momentul de față. Încep meciurile grele, dar Daniel Niculae și Mihai Iosif au făcut o treabă foarte bună până acum. I-am promis lui Miță Iosif că nu voi merge la niciun meci al Rapidului, pentru a nu da curs unor discuții”, a spus Marius Șumudică, în cadrul emisiunii Liga Digisport.