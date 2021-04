Marius Șumudică rupe tăcerea despre ofertele primite din Arabia Saudita. Care este problema majoră, de fapt

Pe 4 martie Marius Șumudică primea un cadou amar de la Rizespor. Oficialii echipei decideau demiterea sa după rezultatele slabe din campionat. Deși a trecut o lună de la demitere, Șumudică a primit deja oferte, dar din Arabia Saudită. Antrenorul român își dorește să antreneze dar și-ar dori să rămână în Europa.

După demiterea de la Rizespor, Marius Șumudică a luat o pauză de o lună din antrenorat. Cu toatea astea, declara recent la Pro X Șumudică, ar fi primit oferte de la echipe din Arabia Saudită.

Conform acestuia ofertele erau doar pe trei luni, motiv pentru care a renunțat la a semna vreun contract. Deși tentante, ofertele venite din Arabia Saudită erau pe o perioadă determinată de trei luni, iar Șumudică își dorește să revină în antrenorat, dar pentru un an, cel puțin.

Mi-e dor să mă bat la titlu. Vreau să iau o echipă şi să văd dacă Șumudică asta poate să facă ceva. Să se lupte pentru trofee. Am ajuns la o experienţă care mă face să îmi doresc să fac ceva. Vreau să preiau o echipă cu pretenţii şi să fac ceea ce am făcut şi la Gaziantep. „, a declarat Marius Șumudică la PRO X .

„Am fost în discuţii cu diferite echipe care voiau să semnez pe o perioadă de 3 luni şi n-am acceptat. Mi-au trimis inclusiv biletele de avion, dar nu am vrut să mă duc pe 3 luni. Le-am pus condiţia de la început pentru un an şi 3 luni şi n-au vrut. Mă gândesc totuşi să merg undeva unde să fac performanţă. Mi-e dor, au trecut destui ani de la ultimele trofee câştigate.

După ce a plecat din România, Marius Șumudică a avut rezultate foarte bune la Gazianspor. După ce a preluat echipa celor de la Rizespor, din păcate, lucrurile nu au mai funcționat cum trebuie. Ulterior, în 4 martie era demis din funcția de antrenor și lua o pauză.

Ofertele primite nu l-au mulțumit, cu atât mai mult, cu cât Marius Șumudică își dorește să rămână în Europa. În interviul acordat recent românul a dezvăluit că are o colaborare cu o agenție de management turcă. În același timp a mai vorbit despre posibile negocieri cu alte echipe din campionatul turc.

”După ce am plecat de la Rizespor, am avut două propuneri din Arabia Saudită. Le-am respins pe ambele. Banii nu sunt o prioritate pentru mine. Eu îmi doresc să rămân în Europa. Lucrez cu o companie de management, care are legături în Turcia. M-au întrebat dacă îmi doresc să revin acolo. Normal că îmi doresc, Turcia are un campionat atractiv. Vom vedea la finalul sezonului.

Sunt sigur că voi reveni acolo la un moment dat şi voi putea face mai multe. Planul meu e să merg în Turcia la o echipă care să lupte pentru Europa. Dacă rămâneam la Gaziantep, aş fi obţinut un loc de Europa League. Greşeala făcută de mine, cu acele glume, m-a făcut să plec de la o echipă excelentă. Oamenii cu care am lucrat încă mă caută, pentru că sunt o persoană amabilă, sunt plăcut şi îmi apar valorile”, a spus Şumudică.