Ce a pățit Șumudică fix de ziua lui. Gust amar la împlinirea a 50 de ani

După ce pleca de la Gaziantep, Marius Șumudică semna un nou contract, în ianuarie cu cei de la Rizespor. Toul era asigurat, iar românul prelua echipa din mers, încercând să ducă echipa în primele 10. Din păcate, ieri, oficialii Rizespor dădeau un comunicat prin care anunțau plecarea lui Șumudică, după nici două luni.

Ieri, pe 4 martie, Șumudică ar fi trebuit să-și serbeze ziua de naștere cu fast. Din păcate împlinirea celor 50 de ani de viață au venit cu un cadou amar din partea oficialilor de la echipa turcă Rizespor. Totul ar fi început încă de luna trecută, când au apărut tensiuni între Marius Șumudică și oficialii echipei.

Totul a culminat cu ultimul meci de campionat în care echipa condusă de român a pierdut. Marius Șumudică, a decis să demisioneze după ce a pierdut cu 2-0 în fața lui Büyükșehir Belediye Erzurumspor.

Jucătorii au încercat să-l convingă pe român să nu demisioneze, dar se pare că decizia era deja luată. De la sosirea sa la Rizespor, Marius Șumudică a obținut 2 egaluri și 3 înfrângeri în 5 meciuri cu Rizespor. Anunțul demisiei l-a dat chiar Șumudică jucătorilor săi în vestiar, după jocul Erzurumspor.

La finalul aceluiași meci presa turcă vorbea despre faptul că Marius Șumudică a avut și ceva probleme de sănătate la finalul meciului cu Erzurumspor. După meci, antrenorul asistent al turcilor de la Rizespor, Gabriel Margarit, a spus: „Șumudică nu se simte bine. Un medic intervine în vestiar„. După controlul medicului, s-a afirmat că Marius Șumudică era în stare bună de sănătate.

”Am primit încă o dată goluri din fază fixă. Mereu primim aceleaşi goluri. Am primit iar un gol la un corner, deşi am vorbit cu jucătorii, le-am dat responsabilitate, dar nu s-a schimbat nimic. Cred că am făcut totul pentru Rizespor. Am început să mă îmbolnăvesc din cauza stresului. Intenţionez să discut cu preşedintele clubului. Trebuie să luăm o decizie bună pentru echipă. Poate că o schimbare pe banca tehnică va fi benefică echipei.

Un şoc ar putea fi bun pentru echipă. Pentru prima dată în cariera mea de 20 de ani nu reuşesc cu o echipă. Asta mă întristează. Este greşeala mea, nu acuz pe nimeni. E vina mea că am luat o echipă în plin campionat, e doar vina mea. Îi mulţumesc Turciei. Le mulţumesc tuturor, suporterilor, conducerii clubului. Au avut încredere în mine şi în stafful meu, dar cred că astăzi am ajuns la despărţire. Nu vreau să-mi pun viaţa în pericol“, a declarat Marius Şumudică, după anunțarea demisie.