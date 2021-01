Marius Șumudică revine în Turcia. E oficial, a dat lovitura la început de 2021

Marius Șumudică se bucură de un început de an fantastic. Antrenorul român s-a înțeles deja cu o mare echipă. Cariera lui mai bifează încă un succes enorm! Detalii despre lovitura pe care a dat-o sportivul recent.

Marius Șumudică e pe val! Antrenorul a dat din nou lovitura

Marius Șumudică nu pierde deloc timpul! Celebrul și controversatul antrenor român a ales să nu stea prea mult pe tușă după ce a fost demis de Gaziantep, astfel că s-a și înțeles cu Rizespor, ocupanta locului 16 din campionatul Turciei.

Sursele as.ro indică faptul că sporitivul e noul antrenor, semnând o înțelegere valabilă pe un an și jumătate, urmând să-și îndrume echipa abia după duelul cu Gaziantep. „Contractul cu antrenorul Stjepan Tomas a fost reziliat cu acordul părţilor. Îi mulţumit pentru ajutor şi îi urăm succes în continuare”, se anunţă într-un comunicat.

„Efectul se va simți încă din primul meci”

Amintim că șefii clubului au pregătit în avans venirea lui Șumudică, după ce au anunțat că l-au demis pe Stjepan Tomas, tehnicianul croat care nu a obținut nicio vitorie în ultimele cinci etape.

„Efectul Şumudică se va simţi încă din primul meci. O va avea adversară pe Gaziantep”, a comentat un fan la anunţul lui Rizespor.”În proporție de 90% ne-am înțeles cu Șumudică”, a declarat preşedintele lui Rizespor, Hasan Kartal, la televiziunea NTV.

„Și-a reziliat contractul cu Gaziantep la 10 ianuarie”

„Şumudică şi-a reziliat contractul cu Gaziantep la 10 ianuarie. El a preluat echipa în vara anului 2019 şi mai avea contract până în mai. Formaţia ocupa locul 4 în clasament, fiind la patru puncte de liderul Beşiktaş (16 jocuri). În ciuda rezultatelor bune obţinute, plecarea antrenorului român s-a făcut după un scandal izbucnit între el şi preşedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.

Marius Şumudică a acuzat conducerea clubului că a vrut să îi scadă salariul, deşi rezultatele echipei au fost bune. În schimb, conducerea grupării l-a acuzat pe antrenorul român că are pretenţii financiare prea mari şi a precizat că i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor”, arată digisport.ro.

Echipe antrenate

2004–2005 600px Culori Rapid.png Rapid București (secund)

2005–2006 600px Culori Rapid.png Rapid II București

2006–2007 Arancione e Blu.png Rocar București

2007–2008 Flag of None.svg AS Dodu

2007–2008 Bianco e Blu.svg Inter Gaz București

2008 Blu e Verde (Strisce).png Progresul București

2009 Nero e Bianco (Strisce).svg Astra Giurgiu

2009 Bianco e Blu.svg FC Farul Constanța

2010 600px Bianco e Blu a Strisce.png Gloria Bistrița

2010–2011 600px Culori Rapid.png Rapid București

2011 Nero e Bianco (Strisce).svg Astra Giurgiu

2011 600px Giallo scuro e Nero (Strisce).png SR Brașov

2012 600px vertical stripes Green HEX-008736 White.svg Sporting Juniorul Vaslui

2012 600px White Black pentasection vertical U black on White circle.svg FC Universitatea Cluj

2012-2013 Flag of None.svg Al-Shaab

2014–2015 600px White centre HEX-09872C bordered.svg Concordia Chiajna

2015–2017 Nero e Bianco (Strisce).svg Astra Giurgiu

2017–2018 600px Giallo e Rosso (Strisce)4.png Kayserispor

2018-2019 Bianco e Nero (Strisce).png Al-Shabab FC

2019– Flag of None.svg Gazișehir Gaziantep