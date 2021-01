Informații de ultimă oră despre plecarea lui Marius Șumudică. Ce s-a întâmplat în Turcia, chiar acum

Mariuș Șumudică, decizie finală după un sezon și jumătate la Gaziantep. Anunțul de ultimă oră al clubului. „Ne exprimăm recunoștința față de Șumudică și întregul său staff și le urăm succes în carieră.”

Marius Șumudică a plecat de la Gaziantep. Anunțul oficialilor turci

Gaziantep a anunțat că a ajuns la un numitor comun cu Marius Șumudică în ceea ce privește încheierea contractul antrenorului român.

„Drumurile noastre s-au despărțit reciproc de Marius Șumudică, care a fost antrenorul lui Gaziantep pentru un sezon și jumătate.Ne exprimăm recunoștința sinceră față de dl. Șumudică și întregul său staff ca urmare a contribuției aduse echipei noastre și le urăm succes în carieră”, se arată în comunicatul emis de Gaziantep.

Relația dintre Șumudică și patronul Gaziantep, Mehmet Buyukeksi, s-a răcit în ultima vreme din cuaza situației contractuale a românului. Tehnicianul a fost nemulțumit de faptul că oficialii turci au întârziat negocierile pentru prelungirea înțelegerii și pentru că i-au vorbit despre o diminuare a salariului.

Cei doi au avut un schimb de replici acide după meciul pierdut ieri de Gaziantep în campionat. De asemenea, Șumudică a fost criticat și la o televiziune din Turcia. Drept urmare, antrenorul român a emis un comunicat oficial duminică dimineață pentru a lămuri situația și a stopa speculațiile.

Antrenorul român: „Aceste zile au fost teribil de grele pentru mine”

„Rămân atașat de familia Gaziantep. Mai am patru luni de contract și sunt deschis la discuții. Aceste zile au fost teribil de grele pentru mine. Poate cele mai grele din cariera mea de antrenor, indiferent pe unde am activat. Din acest motiv, prin acest comunicat de presă oficial, doresc să-mi precizez foarte clar poziția în contextul momentului.

Așa cum se poate verifica, chiar și în momentele grele, cu eliminări sau discuții extrafotbalistice, antrenorul Marius Șumudică nu a rostit niciodată cuvinte ofensatoare la adresa conducerii clubului, orașului Gaziantep sau a suporterilor. Sunt foarte atașat acestei comunități și exact din acest motiv am fost foarte implicat, am încercat să apăr această familie, am fost mai agresiv în timpul meciurilor și am suferit fiind eliminat de către arbitri.

Mereu am fost onorat că, după fiecare succes al echipei, primeam mesaje de felicitare din partea doamnei guvernator Fatma Șahin, pe care o respect foarte mult. Mereu mi-a transmis că fac cinste orașului și a dorit ca eu să devin cetățean turc. În aceste zile sunt foarte mâhnit și nu înțeleg de ce mi s-a construit imaginea unui așa zis inamic al orașului. Aș vrea să ating și un subiect extrafotbalistic, dar foarte important pentru mine”, a scris Șumudică.