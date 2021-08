Marius Șumudică o dă la întors după ce exclusese un jucător din lot: „Eu nici nu am văzut ce s-a întâmplat”

Marius Șumudică o dă la întors după ce exclusese un jucător din lot. Antrenorul de la CFR Cluj a reacționat intempestiv și l-a dat afară din echipă pe Alex Chipciu, cel mai bine plătit jucător al campioanei. Înainte de meciul cu Young Boys Berna din Champions League, mijlocașul de 32 de ani reacționase violent la un antrenament la adresa portarului Otto Hindrich.

Marius Șumudică o dă la întors după ce exclusese un jucător din lot. Tehnicianul de la CFR Cluj a reacționt temperamental după un incident petrecut la antrenamente înaintea partidei cu Young Boys Berna, din turul 3 al Champions League, scor 1-1. Alex Chipciu ar fi reacționat violent după ce tânărul portar clujean Otto Hindrich (19 ani) l-ar fi lovit cu mingea în față, apoi ar fi părăsit antrenamentul. Imediat, Marius Șumudică a reacționat „la cald”, anunțând că îl exclude din lot pe cel mai bine plătit jucător al campioanei, cu un salariu de 30.000 de euro pe lună.

Marius Șumudică nu l-a inclus, într-adevăr, pe Chipciu în echipa pentru partida din Champions League. Dar, ulterior, au apărut variante, mai puțin violente, despre cele petrecute în acel incident. Iar cele mai multe spuneau că Chipciu nu l-a agresat fizic pe Hindrich, dar că, într-devăr, a părăsit nervos antrenamentul. Oricum, mijlocașul și-a cerut scuze public pentru cele întâmplate.

Îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o greșeală, Mister! Primul pas a fost să-mi cer scuze. Apoi am vorbit cu Mister. Avem o relație lungă și datorită dânsului am rămas în continuare aici.

Până la urmă, Marius Șumudică a făcut pace cu jucătorul și a acceptat să-l reprimească la echipă. Dar, interesant, a declarat că el nici nu văzuse ce s-a întâmplat la acel antrenament. Tehnicianul „s-a informat” mai bine și a aflat că nu fusese vorba de vreo violență fizică.

Antrenorul s-a arătat deranjat, de fapt, de gestul lui Chipciu de a părăsi antrenamentul. Și a concluziont că „a dat înapoi” gândindu-se doar la viitorul CFR-ului.

Pe mine m-a deranjat atitudinea lui şi nu am putut să o accept la momentul respectiv. Am stat de vorbă cu căpitanii de echipă, cu jucătorii reprezentativi cărora le-am cerut părerea şi toţii au fost de acord că Alex ne poate ajuta în viitor şi atunci probabil şi bunătatea mea… pentru că am dorit foarte mult ca el să revină. A contat şi relaţia mea cu el din trecut. Deci nu am făcut un pas în spate numai de complezenţă, ci doar gândindu-mă la viitorul CFR-ului”, a mai spus Șumudică.