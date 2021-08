Marius Șumudică, agasat de un spectator în Champions League. Ce a pățit antrenorul de la CFR Cluj

Marius Șumudică, agasat de un spectator în Champions League. CFR Cluj a remizat, marți seară, scor 1-1, cu elvețienii de la Young Boys Berna în prima manșă a turului 3 preliminar al UCL. După ce au deschis scorul devreme, în minutul 4, campionii au fost egalați în prelungirile partidei. Returul va avea loc pe 10 august, la Berna.

Marius Șumudică, agasat de un spectator în Champions League. CFR Cluj n-a reușit să obțină victoria în meciul tur disputat pe teren propriu cu Young Boys Berna. Văzută ca o revanșă a întâlnirilor din sezonul trecut din grupele Europa League, partida și-a stabilit rezultatul la începutul și la finalul ei. Cristi Manea a deschis scorul în minutul 4, pentru ca Vincent Sierro să egaleze în prelungiri. Unele foarte lungi, 8 minute, care l-au nemulțumit pe Marius Șumudică prin durata lor.

Mă doare tot, nu numai sufletul! Să dai opt minute de prelungire… Am crezut că a murit unul prin stadion, Doamne fereşte! Şi s-a mai întâmplat ceva. Opt minute de prelungire nu am văzut în viaţa mea. Parcă am simţit aşa pe final că a încercat să îi ducă acolo. Nu era nevoie. Să ştiţi că şi 1-0 dacă se termina tot aveam un meci extraordinar de greu acolo. Din două în două zile jucăm. Practic, între meciuri avem două zile. Ce să le fac? Eu nu sunt cu punguliţe, cu doping, cu astea. Nu ne ocupăm cu aşa ceva”, a declarat Marius Șumudică la finalul partidei.