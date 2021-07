Marius Șumudică a adus primii bani la CFR Cluj. Cât câștigă campioana după succesul din Champions League

Marius Șumudică a adus primii bani la CFR Cluj. Echipa din Gruia s-a calificat în turul 3 preliminar al Champions League. Campioana a trecut cu scorul general de 4-1 de modesta Lincoln Red Imps. Reușita îi face pe clujeni siguri că vor evolua cel puțin în grupele Conference League. Ceea ce înseamnă o sumă deja importantă în conturile clubului.

Marius Șumudică a bifat prima reușită la CFR Cluj. Campioana a învins, miercuri seară, cu 2-0, pe Lincoln, din Gibraltar, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Champions League. Golurile au fost înscrise de Cestor (min. 18) și Sigurjonsson (min. 58). În tur, clujenii se impuseseră în deplasare cu 2-1. În turul următor ei vor întâlni gruparea elvețiană Young Boys Berna. Campioana poate fi sigură, la ora actuală, de prezența în grupele unei cupe europene. Chiar dacă vor pierde cu elvețienii, elevii lui Șumudică vor continua în Conference League.

Am întâlnit o echipă bună, chiar dacă toată lumea se gândește că vine din Gibraltar. Au calitate acești fotbaliști, vor evolua în turul 3 Europa League și au asigurat play-off-ul din Conference, unde eu cred că au șanse. Vor avea viață grea cei care vor evolua pe sinteticul de la ei.

Sunt bucuros că n-am luat gol, am văzut o liniște în jocul echipei. Am stat la adăpostul acelui 2-1 din deplasare. E greu să motivez echipa în aceste condiții. Nu e ușor să-i aduci cu picioarele pe pământ pe jucători, să le explici importanța calificării. Contează totuși că am câștigat”, a declarat Marius Șumudică pentru Look Sport+.