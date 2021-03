Marius Manole a vorbit despre dependența de droguri: ”Mi-aș vinde casa și dinții” VIDEO

Secretul lui Marius Manole a fost dezvăluit. Care este cel mai mare viciu al marelui actor și ce spune despre dependența de droguri. Artistul i-a mărturisit lui Damian Drăghici cea mai ascunsă taină a sa. Fanii au rămas impresionați de povestea lui.

Considerat unul dintre cei mai mari actori ai tinerei generații, Marius Manole este urmărit și apreciat de milioane de români din toate colțurile țării. Recent, artistul a fost invitat în cadrul podcastului cântărețului Damian Drăghici, unde a vorbit despre o perioadă sumbră din viața sa.

Marius Manole a dezvăluit detalii dureroase despre dependența sa de alcool și nicotină, de care a scăpat foarte greu, cu ajutorul Divinității. Cu toate că se consideră a fi un om vicios, actorul mărturisește că nu s-a atins niciodată de droguri, deoarece i se pare un drum mult prea periculos, din care se teme că nu ar putea găsi o cale de ieșire.

Eu sunt un om foarte vicios. De aia nu mă apuc de droguri. Eu dacă mă apuc de droguri, gata, s-a terminat. Într-un an am închis șandramaua, am vândut casa, mi-am vândut dinții, mi-am vândut tot, și fața. M-am luptat cu fumatul, mă lupt cu fumatul în continuare, deși, mă las câte patru ani, iar mă apuc. Sunt așa.

Cu alcoolul…am fost în prag de alcoolism. Noroc că m-a salvat nu știu cine (uitându-se în sus, spre Divinitate). La droguri nu am curaj, pentru că mi se pare ceva foarte, foarte riscant.