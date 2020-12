Cu câteva zile înainte de Crăciun, Oana Roman primește o lovitură cruntă, chiar din partea soțului ei. Se pare că aceasta nu mai reprezintă magazinul său și nu mai este în niciun fel implicată în acestă sursă de venit, întrucât actele erau pe numele soțului ei, iar cei doi se pare că nu mai privesc acest business ca pe unul de familie.

Marius Elisei, lovitură dură la adresa Oanei Roman

Oana Roman a venit cu explicații pentru fanii ei într-un Story pe care l-a făcut cu ochii în lacrimi.

”Simt că vă datorez niște explicații. Pentru a păstra lucrurile într-o notă decentă, eu nu am avut nicio implicare în actele acestui proiect. Este un business care a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă. Am crezut că este un proiect comun, de familie, dar sunt singura care a gândit așa. Site-ul a rămas al soțului meu, pozele cu mine am rugat să fie eliminate, se pare că încă sunt. Absolut orice colaborare s-a încheiat. Am ales să merg pe drumul meu, atât profesional, cât și personal. Cred că este cea mai bună decizie și cea mai corectă, trebuie să-mi cresc acest copil și să-mi văd de viața mea”, a spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit definitiv?

De altfel, anunțul că nu va mai face parte din acest proiect l-a făcut și pe Facebook, ieri, însă nu a dat prea multe indicații, ci doar că colaborarea s-a încheiat ”împotriva voinței sale”. Toate aceste lucruri i se întâmplă fiicei lui Petre Roman chiar cu câteva zile înainte de Crăciun, o sărbătoare care presupune, mai întâi de toate, pace și bucurie în familie.

Despărțirea actuală dintre Oana Roman și Marius Elisei nu este una singulară. De-a lungul timpului cei doi au mai avut perioade în care și-au spus adio și de fiecare dată părea că lucrurile sunt definitive. Cu toate acestea, cei doi s-au împăcat și au redevenit o familie. Însă se pare că acum, situația este cu atât mai greu, cu cât la mijloc este vorba despre un proiect pe care Oana Roman l-a promovat din prima secundă și care reprezenta o sursă importantă de venit. De ce s-a ajuns aici? Oana Roman încă nu a povestit totul, dar, cel mai probabil, o va face, deoarece fanii ei doresc, cu siguranță, să afle cât mai multe detalii despre viața celei pe care o apreciază pe rețelele de socializare.