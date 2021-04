Marius Elisei a spus adevărul despre destrămarea căsniciei lui. Ce a recunoscut față de Oana Roman

Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a decis să vorbească despre motivele destrămării căsniciei sale, iar potrivit spuselor sale, viciul său ar fi jucat un rol important în despărțirea de Oana Roman.

Marius Elisei a admis că are o parte din vină în ce privește divorțul de Oana Roman, punând și viciul lui pe seama motivelor care au dus la destrămarea căsniciei.

Marius Elisei și Oana Roman au semnat actele de divorț în urmă cu ceva timp. Se pare că relația lor încetase mai de mult și nu au reușit să mai reaprindă flacăra pasiunii. Cei doi au mai avut probleme în relație, dar reușeau să treacă peste momentele grele. Până într-o zi când au decis să meargă definitiv pe drumuri separate. Din căsnicia lor a rezultat Isabela, fiica în vârstă de șase ani.

Și iată că la câteva luni de la divorț, fostul soț al Oanei Roman a spus adevărul despre motivele ce au dus la răcirea relației și la divorț. El a admis că în răcirea relației un factor decisiv l-a avut și viciul său, și anume, alcoolul, care ar fi făcut-o pe Oana Roman să nu îl mai privească cu aceiași ochi.

„Dacă nu exista Isabela, cu siguranță totul se rupea definitiv și fiecare mergea pe drumul lui. Când veneam acasă simțeam așa o presiune, nu mai simțeam dragostea aia care era înainte, poate și eu am făcut-o pe ea să nu mă mai arecieze ca înainte, poate și din cauza băuturii, că nu am de ce să mă feresc”, a spus Marius Elisei la un post de televiziune.

Marius Elisei a ținut să dezmintă și informațiile potrivit cărora ar avea o iubită care ar fi și însărcinată cu copilul său.

”(…) nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă. Și 2 la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași”, a mai spus fostul soț al Oanei Roman.