Marius Elisei rupe tăcerea despre iubita lui. Ce spune și despre Oana Roman, în prag de Paște

După ce au apărut informații că în viața lui Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, ar fi o altă femeie, care ar fi și însărcinată, acesta a vorbit deschis despre această situație.

Marius Elisei și Oana Roman au divorțat recent. Cei doi au și un copil, pe Isabela în vârstă de 6 ani. Marius Elisei a vorbit despre viața sa personală și a negat că ar avea pe altcineva în viața sa.

Prin urmare, Marius Elisei a spus că este încă un bărbat singur.

„Mi se pare total deplasată această știre care a apărut. Nici nu știu de unde a apărut, și cum a apărut și care este interesul, asta 1 la mână, că nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă. Și 2 la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars.