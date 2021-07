Mario Fresh a spus adevărul gol-goluț. Ce a spus despre despărțirea de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram sunt încă împreună? Ce a anunțat artistul, de fapt, și care este adevărul despre relația lor, după ce în ultima perioadă au tot existat zvonuri că s-au despărțit.

De altfel, în ultima perioadă cei doi au fost văzuți tot mai rar. Totuși, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de patru ani de zile. Însă faptul că au fost văzuți mai rar împreună le-a dat de gândit fanilor. Cei doi au fost în vacanțe diferite, alături de prietenii apropiați.

Într-un interviu recent, artistul a vorbit și despre iubita lui, semn că cei doi sunt împreună în continuare. El a fost întrebat și cum anume a reușit fiica Andreei Esca îl cucerească, iar el a spus că prin naturalețea ei.

Cei doi au și planuri mari de viitor, iar celebrul artist a mărturisit că își dorește să devină un tată tânăr.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mai povestit cântărețul.