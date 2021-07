Andreea Esca, pierderi financiare uriașe din cauza pandemiei. Suma e colosală

Andreea Esca, prezentatoarea știrilor Pro TV, a avut parte de un an foarte greu. Ea a suferit pierderi financiare însemnate în an de pandemie.

Andreea Esca, pierderi financiare uriașe din cauza pandemiei

Cu toate că, spre deosebire de alte vedete din showbiz, ea și-a păstrat locul de muncă, aceasta a fost lovită pe plan financiar. Astfel, Andreea Esca a pierdut un milion de lei în anul 2020. Compania Andreea Esca SRL, administrată de soțul ei, Alexandre Eram, a avut o pierdere anuală de aproximativ 40.000 de lei, cu toate că în anul precedent, 2019, societatea avea un profit de 1,16 milioane de lei. Datele acestea au reieșit dintr-u n bilanț depus de societate la Ministerul Finanțelor, potrivit wowbiz.ro.

Astfel, a reprezentat cel mai slab an al vedetei care și-a deschis firma în anul 1998 și are ca obiect de activitate ”producție cinematografică, video și programe de televiziune”. Societatea, care la ora actuală mai are angajați, a avut o cifră de afaceri de 379.000 de lei în 2020, față de 1,5 milioane de lei în 2019. Ea are mai bine de 500.000 de lei în conturi, însă a ajuns la datorii de aproximativ 790.000 de lei (de 5 ori mai mari decât în anul anterior).

Ce afaceri are Andreea Esca

De precizat este că Andreea Esca a încercat să își concentreze toată munca din media, în afara celei de la Pro TV, în jurul firmei ce-i poartă numele. De-a lungul timpului, Andreea Esca a înregistrat la OSIM, în numele societății, 23 de mărci înregistrate, precum ”Andreea Esca”, ”Bună seara, România”, ”By Andreea Esca” sau ”La radio cu Andreea Esca”.

Doar că lucrurile nu au mers prea bine anul trecut, de altfel, un an care a culminat cu un real scandal public declanșat numai de faptul că ea a recunoscut că a fost bolnavă de coronavirus, aceasta fiind acuzată că ar fi primit bani ca să susțină acest fapt. Cu toate acestea, Andreea Esca rămâne o celebritate bogată de la noi, investind o parte din banii obținuți în televiziune în proprietăți imobiliare.

De menționat este că în anul 2004, Andreea Esca și soțul ei au cumpărat o vilă în București cu 350.000 de euro, iar după câțiva ani, au mai cumpărat și o clădire istorică în zona Armenească, ce a costat 500.000 de euro. Apoi, în anul 2006, cei doi soți și-au mai cumpărat o vilă pe malul lacului Snagov, dar și o casă țărănească la Porumbacu, satul bunicilor ei, la poalele Munților Făgăraș.

Recent, Andreea Esca a decis să își deschidă un hotel în Cluj, chiar lângă catedrala catolică. Aceasta a achiziționat mai multe clădiri istorice în centrul istoric al orașului, ele urmând să-și schimbe destinația din imobile de rezidență în apartamente de închiriat. De asemenea, tot la Porumbacu de Sus, Andreea Esca a deschis și un lanț de pensiuni.