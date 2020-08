Marinela Nițu este de nerecunoscut. Cum arată fosta iubită a lui Miron Cozma, din cauza operațiilor

La aproape șase ani de la divorțul de Miron Cosma, celebrea Marlinela NIțu arată total schimbată, asta și datorită deselor operații estetice pe care aceasta și le-a făcut. Din operațiile esteteice bruneta a făcut o adevărată pasiune.

Facelift-urile, mărirea sânilor și alte astfel de operații estetice nu mai sunt privilegiul doar al celor bogați și faimoși. Orice femeie poate avea toate acestea și multe alte tratamente chirurgicale cosmetice și un număr din ce în ce mai mare de femei recurg la mâna chirurgului estetician pentru a-și schimba ceva.

Printre femeile care au considerat că ar aea nevoie de îmbunătățiri, de-a lungul timpului, se numără și fosta soție a lui Miron Cosma. Pentru brunetă totul a început prin anii 90, când a avut prima operație estetică, dar nu în România, ci în Italia.

După aceea au urmat și alte operații estetice, de care vedeta este foarte mândră, dar dacă ar fi să facem comparații între cum arăta la începuturi și cum arată acum, am spune că operațiile nu prea ai-au făcut un bine, estetic vorbind.

Celebritatea Marinelei Nițu, cel puțin pe meleagurile mioritice, a venit odată cu căsătoria sa cu celebrul lider al minerilor, Miron Cosma, în 2011, și tot de atunci s-au înmulțit și intervențiile chirurgicale estetice care au adus-o unde este astăzi. După divorțul din 2014, bruneta s-a retras din lumea showbizului și s-a concentrat pe muzica ei. La momentul divorțului, Miron Cosma o acuza pe Marinela de faptul că ar fi fost narcisstă și egoistă.

“Eu am o relație foarte bună cu toate femeile cu care am fost, dar cu Marinela este altă situație. Nu mai vorbesc cu ea! Ea este o femeie narcisistă, asta este o boală. Ei se consideră cei mai cei, cei mai buni, aşa e ea, asta crede despre persoana ei. Am vorbit cu sora sa la telefon, să-i transmită să vină să își ia niște acte care au rămas la mine. Nu a venit. I-am trimis mesaje şi de Crăciun, şi de Paște, că așa este frumos, ea nici măcar nu s-a obosit să îmi răspundă”, declara Miron Cozma după despărțirea de Marinela Nițu.