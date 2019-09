O mai țineți minte pe fosta soție a lui Miron Cozma? Marinela Nițu este total schimbată, la 5 ani de la divorț

Marinela Nițu, fosta mare iubire a lui Miron Cozma, a rămas cu pasiunea pentru muzică…și cu operațiile estetice care au trecut prin timp destul de rău, spun unii internauți. Cum arată bruneta și cu ce se ocupă acum? Artista se mândrește extrem de tare cu evoluția sa și cu numeroasele evenimente la care participă, semn că fanii continuă să o îndrăgească.

Marinela Nițu își dorește o viață departe de ochii curioșilor

Fosta mare iubire a lui Miron Cozma este foarte activă în mediul online. Cei care se mai întrebau ce face ar trebui să știe că nu a lăsat deloc prima dragoste, muzica, și că activează alături de o trupă acum. Ba mai mult decât atât, bruneta, alături de colegii săi de scenă, au început să scrie piese pe bandă rulantă. Mai jos poți vedea o listă cu piesele originale. Majoriatea din cei care au văzut fotografiile postate pe rețelele de socializare au susținut că operațiile oricum stridente pe care le-a făcut acum mulți ani arată din ce în ce mai groaznic odată cu trecerea timpului.

Din păcate, Marinela nu mai are încotro, timpul nu iartă pe nimeni, iar intervențiile la care a apelat sunt pe toată viață, precum și avertizează medicii esteticieni. Din cealaltă tabără fac parte cei care o iubesc pentru bunul simț și pentru naturalețea sa, precum se arată în comentariile din mediul online. Aceasta pare că a uitat de mondenități și dorește doar să-și trăiască visul care cuprinde strict muzica, uitând de perioada în care a fost în vizorul tuturor. Artista postează deseori mesaje pentru presa din România în care jignește și își spune adevărul vizavi de cele scrise despre aceasta. Marinela Nițu pare că nu a înțeles nici până acum că ce a fost făcut public odată…va rămâne public.

Piesele trupei:

1] TRANSYLVANIAN POWER Lyrics,Melody,Voice By; Marinela Nitu

2] TAKE CONTROL Lyrics, Melody, Voice By; Marinela Nitu

3] YOU ARE THE LOVE Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

4] BONDING Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

5] TOGETHER Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

6] ATHENA Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

7] CARPATII si DUNAREA Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

8] ROMANUL si CODRUL * Poezie Autor By POETUL Ghita Baciu, Melody By Marinela Nitu

9] FLOARE de CAIS Lyrics By Mihaela Toiu, Melody, By Marinela Nitu

10] APROAPE Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

11] TUTO E POSIBILE Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

12] ORATIE Poezie Autor By POETUL Adrian Paunescu,

Melody By Compozitorul Adrian Ordeanu

13] MAREA IUBIREA MEA Lyrics By Luiza Smetanina

Melody By Compozitorul Horia Moculescu

14] CAND SE LASA SEARA Lyrics,

Melody By Compozitorul Mihai Constantinescu

15] NU TE POT UITA Lyrics, Melody By Alexandru Albiter

16] NOROCOSUL Lyrics Melody By Alexandru Albiter

17] SA DANSAM Lyrics By Mirela Fugaru,

Melody By Compozitorul Cornel Fugaru

18] DAY BY DAY Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

19] FASCINATIONE Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

20] LET ME IN Lyrics, Melody, Voice By Marinela Nitu

21] IMNUL MIRILOR Lyrics, Melody, Voice,By Marinela Nitu