Marina Almășan, în scandal cu șefa TVR. Ce o obligă să facă pentru a își păstra jobul, de fapt

Marina Almășan este la un pas de a-și pierde jobul. Realizatoarea TV se află în conflict cu șefa TVR. Ce mesaj a postat realizatoarea de televiziune?

Marina Almășan se află într-un conflict cu șefa instituției la care lucrează de peste 30 de ani. Realizatoarea TV și-a expus părerea pe site-ul femeide10.ro, despre o posibilă excludere a actualei șefe a TVR. În urma părerilor sale pe care le-a făcut publice pe site-ul său, Marina Almășan susține ca ar fi fost somată din partea conducerii instituției media.

„ …După cum sugerează și fotografia de profil, sunt prizoniera unei greșeli de neiertat! (..) Editorialul meu nu i-a bucurat chiar pe toți cititorii săi.

Am primit, din partea Conducerii TVR, via Oficiul Juridic, o notificare care înșira un pomelnic de legi și regulamente pe care înțeleg că le-am încălcat, cutezând să am o atitudine critică față de «instituție și angajații săi» – două elemente pentru care, de altfel, am avut întotdeauna cele mai curate, cinstite și profunde sentimente: îmi iubesc nespus Televiziunea, lucru pe care l-am demonstrat cu prisosință timp de 3 decenii si îi prețuiesc pe toți cei ce-mi sunt colegi. Se pare însă că, luată de valul emoțiilor personale, am reușit să «defăimez» și «abuzez» instituția și salariații săi, ceea ce ar contraveni regulamentelor stabilite de conducătorii săi. (..)