EXCLUSIV Legătura secretă dintre Marina Almașan și Diana Șoșoacă. S-a aflat abia acum adevărul

Legătura secretă dintre Marina Almașan și Diana Șoșoacă. Avocata Diana Șoșoacă l-a reprezentat pe fiul vedetei tv și a câștigat procesul împotriva lui Victor Socaciu. În urma acestui proces, artistul a fost obligat să-i plătească până la ultimul leu pensia alimentară fiului său, până când acesta a terminat facultatea.

Legătura secretă dintre Marina Almașan și Diana Șoșoacă

Vedeta tv Marina Almășan a lăsat demult în urmă un trecut dureros despre care nu mai vrea să vorbească. Lucrurile s-au așezat așa cum și-a dorit, este o prezentatoare respectată în breasla ei, iar fiul său, pe care a fost nevoită să-l crească singură în urma divorțului de Victor Socaciu, este acum un bărbat în toată firea, proaspăt absolvent al unei facultăți cu specialitatea IT. Chiar dacă s-a detașat total de fostul soț de care a divorțat în anul 2012, pe cei doi îi mai leagă, practic, doar pe hârtie, faptul că au un fiu, Victoraș, acum în vârstă de 23 de ani.

Un fiu pe care Socaciu nu l-a mai văzut de ani de zile și cu care s-a războit în instanță întrucât nu-i plătea pensia alimentară! Lupta de pe holurile tribunalelor a durat nu mai puțin de patru ani. Vedeta tv, care-și reprezenta fiul minor pe atunci, a fost cea care s-a ocupat de toate procedurile până când Victoraș a împlinit 18 ani. În urma sentinței definitive a instanței, Victor Socaciu a fost obligat să-i achite lunar, fiului său, câte 700 de euro, plus diferența din urmă calculată la 25.100 lei, precum și cheltuielile de judecată.

Mai puțin cunoscut este însă faptul că avocata care l-a apărat pe fiul Marinei Almășan a fost nimeni alta decât actuala parlamentară Diana Șoșoacă, numită recent președinta Comisiei de Abuzuri din Senat! Vedeta tv și Diana Șoșoacă sunt, potrivit apropiaților, bune prietene dinainte ca avocata să intre în politică, unde-și susține cu ardoare punctele sale de vedere, reușind să atragă un uriaș val de simpatie, dar și să devină un personaj controversat, în același timp. Contactată pe marginea acestui subiect, Marina Almășan nu a dorit să facă vreun comentariu, recunoscând însă că Diana Șoșoaca a fost avocata lor.

Victoraș nu vrea să mai audă de tatăl său

În prezent, Victor Socaciu s-a achitat de toate datoriile financiare față de fiul său, mai puțin de cea morală pe care un tată ar fi trebuit s-o aibă față de copilul său, căruia să-i fie alături măcar până la majorat. Victoraș a primit pensia alimentară la zi, până când a terminat facultatea, dar cu toate acestea, potrivit apropiaților, nu vrea să audă sub nicio formă de tatăl său pe care este foarte supărat. În prezent, acesta locuiește împreună cu mama sa, are o prietenă și-și caută un job în domeniul IT. Tatăl său s-a recăsătorit cu fosta sa impresară, Brânduşa Simion și s-a stabilit în Canada.

Marina Almășan, speriată de pandemie

În ceea ce o privește pe Marina Almășan, aceasta este cât se poate de precaută pentru a evita infectarea cu noul virus. Mai ales că părinții săi, pe care-i vizitează destul de des, sunt în vârstă și intră în categoria de risc. Vedeta tv a ieșit foarte rar din casă și lucrează de la domiciliu, mai ales că filmările pentru emisiunea sa de la TVR au fost realizate vara trecută. Aceasta este cu atât mai speriată dat fiind faptul că unul dintre colegii săi, Dan Andronic, a pierdut lupta cu noul coronavirus, iar un bun amic de-al său, Bogdan Stanoevici, se află în stare gravă în spital după ce a contactat o bacterie în perioadă în care a fost internat, după ce a fost depistat pozitiv cu Covid.