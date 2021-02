Marilena de la Războinici a fost descalificată! A părăsit Survivor România

Veste bombă pentru fanii celui mai dur reality-show de la Kanal D! Marilena de la Războinici a fost descalificată și a părăsit Survivor România. Care este motivul pentru care concurenta a plecat din Republica Dominicană.

După ce Daniel Pavel a anunțat că Alexandra Stan părăsește competiția Survivor România din cauza problemelor de sănătate, o altă veste șocantă cade asupra fanilor emisiunii de la Kanal D. Marilena de la Războinici a fost descalificată și părăsește competiția din Republica Dominicană. Decizie fără precedent în echipa Războinicolor. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Marilena și de ce a fost nevoită să plece din concurs?

„Vreau să fiu sinceră, exact cum am făcut-o și până acum. În fiecare zi, de două săptămâni, nu mă mai regăsesc. nu mai pot să ies dintr-o stare în care am intrat foarte adânc și îmi vine să plâng încontinuu. (…) Nu mai pot să continui psihic și nu mă mai motivează absolut nimic și îmi pare enorm de rău pentru echipa mea pentru că în ultimul rând eu chiar i-am tras în jos. Am simțit în ultimele zile că sunt acea verigă negativă și mă simt extrem de vinovată. Legat de cei de acasă, le mulțumesc că m-au suținut, doar că i-am dezamăgit. Eu nu mai pot să continui, simt că nu mai pot efectiv.

Nu mă mai țin picioarele, îmi amorțesc. În fiecare zi mă trezesc plângând și pot confirma și colegii. Nu mai pot! Vreau să îmi cer scuze că i-am dezamăgit și le mulțumesc că mau susținut, dar și aici și acasă voi facee ceea ce simt.(…) Nu îmi este rușine să ridic mâna și să spun că nu mai pot. Nu îmi este rușine. Deși sunt o luptătoare și asta am vrut să dau dovadă tot timpul. În primele săptămâni am dat totul și cred că rezervele mele s-au terminat. Nu mai pot și nu mai vreau.”, a declarat Marilena de la Războinici în cadrul Consiliului.