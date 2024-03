Mariana Moculescu, la un pas să se arunce de la etajul 8, din cauza certurilor cu Horia Moculescu. Cine i-a salvat viața: ”Să nu faci ca Mădălina Manole!” EXCLUSIV

Mariana Moculescu continuă scandalul cu fostul ei soț, compozitorul Horia Moculescu, și după aproape 25 de ani de la divorțul lor cu scântei. În timp ce el o acuză că îi este datoare cu 150 de euro, ea îi reproșează că i-a distrus viața. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Mariana Moculescu ne-a povestit și despre un episod extrem de dureros. A fost la un pas să își pună capăt zilelor, din cauza certurilor cu fostul soț: ”Eram bătută și umilită!”.

Mariana Moculescu: ”După căsătorie, am aflat ce viciu are Horia Moculescu”

Mariana Moculescu a fost inițial fascinată de personalitatea puternică a lui Horia Moculescu, un mare compozitor încă din vremea când s-au cunoscut. De-abia după căsătorie, a aflat că Horia are viciul jocurilor de noroc, din cauza căruia a cheltuit aproape tot ce a câștigat:

”Horia nu e pentru mine nici compozitor, nici om de cultură, pentru mine el este un rău-făcător. Lumea l-a văzut la televizor, așa, ca artist, dar nu știi cum e să trăiești cu el, în casă, 24 din 24. Este o diferență ca de la cer la pământ. Mi-a făcut mult rău, a influențat pe toată lumea împotriva mea. A mers și pe la televiziuni, ca să nu mă mai cheme. În plus, a început și să spună lucruri abjecte, negative, toxice despre mine. Bieții oameni nu au cum să știe ce fel de om este Horia Moculescu, ei cred că este mare om. Persoanele pe care le vedeți la televizor nu sunt în realitate ceea ce par a fi”, dezvăluie ea, exclusiv pentru Playtech Știri.

Ce spune despre datoria de 150 de euro la Horia Moculescu?

Marianei Moculescu nu-i vine să creadă că Horia Moculescu, bărbatul căruia i-a dăruit un copil, pe Nidia, a aruncat-o pe străzi, lăsând-o fără un acoperiș deasupra capului. În plus, acum o acuză public că nu i-a plătit o datorie, mai veche, de 150 de euro:

”Horia a declarat că i-am înapoiat cei 900 de euro, dar că mai am să-i dai 150 de euro. Pe bune? Asta după ce m-a dat afară din casă și m-a lăsat pe drumuri, în 2013? Din cauza lui, plătesc o chirie lunară de 370 euro, plus întreținere și curent. Cum să am datorii la el? Să-i fie rușine!”.

Mariana Moculescu ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, și despre durerile cumplite avute la nașterea fiicei lor:

”Când am născut-o pe Nidia am avut niște dureri cumplite, era să mor! Cu câți bani poate să îmi plătească Horia Moculescu acea naștere, plină de dureri, la limita morții? Am născut natural, m-a tăiat medicul cu bisturiul, pe viu, a curs sânge din mine . Se auzea cum se scurge pe gresie, ca apa. Cum plătește Horia Moculescu durerile nașterii și că era să dau colțul?”.

”Am plecat din apartamentul lui Horia Moculescu cu o valijoară!”

Mariana Moculescu mai susține că Horia Moculescu i-ar fi propus, în 2013, suma de 8.000 de euro, ca să plece definitiv din casă. În cele din urmă, nu i-a mai dat nimic:

”La schimbul celor două camere ale mele, din apartamentul comun, Horia mi-a oferit suma de 8.000 de euro. Însă avocatul i-a spus că trebuie să îmi dea vreo 30.000 de euro, ca să-mi pot lua o garsonieră. Horia a refuzat, precizând: ”Nici nu vând și nici nu cumpăr!”. Nu i-am mai cerut nimic fostului soț, am rămas și fără cei 8.000 de euro și fără casă și fără lucruri. Am plecat din apartament cu o valijoară, restul lucrurilor mi le-a dus într-un depozit, mi le-au mâncat șobolanii, au mucegăit!”.

Ea a vrut să își pună capăt zilelor: ”Am fost la un pas!”

Mariana Moculescu nu poate uita nici acum că a vrut să-și pună capăt zilelor, din cauza certurilor cu Horia Moculescu, alături de care a locuit și după divorț. Ajunsese la capătul puterilor:

”Am fost la un pas, și nu exagerez deloc, am fost la limita limitelor. Am vrut să mă arunc de la etajul 8. Eram la mama, în Galați. De la atâtea bătăi, vorbe urâte. Cuvintele lui Horia le luam din plin, mă distrugeau, mă făcea în toate felurile. N-am auzit așa ceva la noi în casă, la părinți. Are un comportament de bestie”.

Fosta soție a lui Horia Moculescu ne-a dezvăluit și cine i-a salvat viața, cine i-a telefonat și a încurajat-o să depășească momentele grele:

”Atunci, când mă gândeam să mă arunc de la etaj, m-a sunat un domn procuror. Mă tot vedea la televizor, la OTV, că-mi strig durerea. A făcut rost de numărul meu de telefon și m-a sunat. Mi-a zis așa: ”Uite cum și-a luat zilele Mădălina Manole, să nu cumva să faci și tu la fel ca ea! M-a asemuit cu Mădălina, aveam vârsta ei. Am renunțat la gând… Am mers mai departe, deși și în ziua de azi iau tratament, ca să-mi tratez depresia!”.

Ce spune despre celebra piesă ”Salcia”, a lui Horia Moculescu?

Mariana Moculescu este perfect de acord că piesa ”Salcia” sau ”De-ai fi tu salcie la mal”, geniala compoziție a lui Horia Moculescu, fostul ei soț, este o capodoperă. Asta nu înseamnă însă și că melodia îi e de vreun folos, când are cardul gol: