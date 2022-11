Reacția lui Horia Moculescu, la aflarea veștii că Mariana își arată trupul pe un site de adulți. Ce relație au la 25 de ani de la divorț EXCLUSIV

Horia Moculescu, compozitor de top, tratează cu umor vestea că fosta lui soție, Mariana Moculescu, și-a făcut cont pe un vestit site pentru adulți, de unde va primi bani, pentru postările în ipostaze sexy. Horia susține, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că Mariana nu i-a cerut părerea, înainte de a lua această decizie: ”Noi nu ne mai consultăm!”.

Horia Moculescu a aflat de la reporterii Playtech Știri că Mariana Moculescu, fosta lui nevastă, a devenit activă pe un site pentru adulți, unde figurează și numele altor vedete.

Iată care i-a fost reacția: „Serios? A făcut asta? Doar nu era să-și deschidă un cont pe site-uri pentru copii!”, ne-a declarat el.

Celebrul compozitor a mai adăugat că Mariana nu l-a consultat pe această temă, și, că de fapt, fiecare e pe cont propriu, de la divorțul cu scandal.

„Noi nu ne mai consultăm! Suntem divorțați de multă vreme, de 25 de ani, dacă am calculat eu bine. Iar perioada asta poate fi egală cu o viață de om!”, ne-a mai precizat Horia Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Compozitorul preferat al anilor regimului politic trecut, ajuns acum la 85 de ani, a recunoscut, fără a sta prea mult pe gânduri, că nu-l mai interesează ce face fosta sa parteneră de viață: „E viața ei, nu mă interesează, face ceea ce-și dorește!”.

Mariana Moculescu, 54 de ani, a anunțat recent că și-a deschis cont pe un site pentru adulți. În ciuda vârstei, ea reușește să-și păstreze silueta. Iar asta i-a dat ocazia să mai profite o vreme de atuurile fizice.

Mai mult, Mariana Moculescu a recunoscut că a făcut muncă de cercetare în prealabil, pentru a afla exact la ce să se aștepte în noua „carieră”.

„Înainte de a mă decide să fac un asemenea pas nu a fost suficientă informația cum că unele colege de-ale mele din showbiz și-au făcut conturi pe platforme pentru adulți. Așa că m-am documentat pe Google și am citit că în Statele Unite ale Americii o bătrânică de 72 de ani și-a făcut un cont similar și că acesta este de un real succes. Era de părere că toată viața ei nu a avut ceva important de făcut și că va trăi din asta până va muri! Când am aflat acest lucru, atât de mare efect a avut asupra mea, încât mi-am zis că dacă americanca aia poate asta, de ce nu aș putea să fac și eu, care încă mai arăt commercial”, a mărturisit Mariana Moculescu, la Antena Stars.

Pe de altă parte, ea a împărtășit presei și tariful pe care urmează să-l pretindă celor care ar dori să intre pe contul ei, ca să-i admire fotografiile în ipostaze fierbinți: 20 de dolari lunar.

Mai mult, fosta parteneră de viață a lui Horia Moculescu i-a aruncat mănușa Larisei Drăgulescu, „regina” din România a site-urilor pentru adulți.

„Cu vremurile astea știți cum este! Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu pe unde! Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că asta poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit.

Doar chiria este azi 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri. Destul de mult, dacă faci un calcul rapid ajungi la vreo 2.000 de euro pe lună, așa. Eu sper să fac trei milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu!”, a mai precizat ea pentru sursa citată.