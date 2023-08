Mariana Moculescu a luat foc, după ce Horia Moculescu i-a urat ”La mulți ani!”, de Sfânta Maria: ”Un tupeist, care a jucat la poker toți banii din muzică și m-a lăsat pe străzi!” EXCLUSIV

Mariana Moculescu nu-l poate ierta pe fostul ei soț, Horia Moculescu, nici după 20 de ani de la răsunătorul lor divorț. Iar ieri, de Sf. Maria, când acesta a sunat-o, ca să-i ureze ”La mulți”, compozitorul a redeschis, prin gestul său, cutia Pandorei. ”E un tupeist, nici la 100 de ani nu o să se mai înțelepțească”, ne-a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Au trecut peste 20 de ani, de la divorțul lor scandalos, însă Mariana Moculescu tot nu-și poate ierta fostul soț, pe motiv că i-a luat fetița, pe Nidia, după care a alungat-o din căminul conjugal.

Ea și-a arătat revolta față de gestul de ieri, al lui Horia, aparent politicos, de a-i transmite tradiționalele urări:

”Îndrăznește să mă sune, ca să îmi ureze ””La mulți ani!””, după ce mi-a luat fiica, după ce m-a lăsat pe drumuri, pe străzi? La 48 de ani, am plecat din casa lui cu o valiză mică, cu atât am plecat, după o căsnicie. Horia să nu uite că i-am dăruit un copil bun, pe Nidia, care acum are mare grijă de el, în casa lui.

Horia are tupeul să mă sune de ziua mea? Cum să suni un om căruia i-ai făcut atât de mult rău? Omul acesta mai are puțin și împlinește 100 de ani și tot nu s-a mai înțelepțit. Păi, a jucat toți banii din muzică la poker, la Casino, și n-a fost în stare să-mi cumpere o casă, mie, mama fiicei lui, și nici Nidiei. De ce mă sună?

Mi-a distrus viața, s-a gândit vreodată când am plâns, după ce mi-a luat fiica, la divorț? Puteam să mor de suferință, eu de atunci nu mai sunt om. E cumplit să îi iei unei mame copilul. Pentru asta nu-l voi ierta niciodată! Și nici numele lui nu-l mai vreau, mi-a purtat numai ghinion. Cu ce m-a ajutat pe mine, în viață, numele Moculescu? Cu nimic. Locuiesc cu chirie și sunt singură. Să nu mai îndrăznească vreodată să mă sune de ziua mea. Este prea mare tupeul!”.