Marian Olteanu din „Clanul”, despre problema majoră pe care a avut-o după ce s-a mutat în București: „Eu sunt din Vaslui” VIDEO

Marian Olteanu, în vârstă de 29 de ani, cunoscut din serialul „Sacrificiul”, difuzat de către Antena 1, revine din nou pe micile ecrane. Actorul va interpreta unul dintre rolurile principale din serialul „Clanul”. Acesta din urmă va fi difuzat începând din toamna anului 2022 de către PRO TV. Discutând cu jurnaliștii diferite aspecte legate de obținerea rolului în noul proiect de televiziune, tânărul artist a făcut public totul despre perioada în care a suferit de „depresia emigrantului”. Află cum s-a adaptat Marian Olteanu în București și care au fost circumstanțele în care a ajuns în Capitală.

Marian Olteanu este angajat la Teatrul Mic din București, însă a devenit cunoscut în spațiul public imediat ce a început să joace în diverse seriale și proiecte de televiziune românești. Recent, Marian Olteanu a apărut în serialul „Sacrificiul”, difuzat de către Antena 1, și urmează să joace un nou rol principal în serialul „Clanul” de la PRO TV.

Puțini telespectatori cunosc, însă, aspecte ce țin de viața personală a lui Marian Olteanu. Tânărul este originar din Huși, Vaslui. S-a mutat în Capitală atunci când a ales să-și continue studiile. La început, nu cunoștea pe nimeni în București.

Tânărul actor a mărturisit că începuturile sale în Capitală au fost foarte dificile. Așa cum pătesc mulți, Marian Olteanu a suferit de așa-numita „depresie a emigrantului”.

„Eu sunt din Vaslui, am terminat acolo școala. Apoi am dat la facultate în București. Nu știam pe nimeni aici. M-am pregătit destul de mult pentru admiterea la UNTC. Am avut norocul de a intra și am intrat destul de bine, cam printre primii. Nu mă așteptam. Nu știam pe nimeni, deci fără nicio pilă și așa mai departe. (…)

Am avut așa-numita „depresie a emigrantului”. Mă rog, problema asta de adaptare. Primii doi ani nu vedeam decât căminul și școala. (…) Chestia asta că nu știam deloc Bucureștiul, acum 11 ani… Dar mi-a luat 2 ani să mă obișnuiesc. Acum mă simt ca acasă”, a povestit Marian Olteanu despre începuturile sale în Capitală, într-o intervenție pentru EGO.ro.