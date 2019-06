Marian Drăgulescu, divorț pașnic! De ce se desparte de a doua soție, Corina

Marian Drăgulescu a divorțat de a doua soție, Corina, după o căsnicie cu scandal. Chiar dacă mulți se așteptau ca tensiunile dintre cei doi să se transforme în certuri și mai mari în momentul despărțirii, divorțul a fost unul pașnic. Marian și Corina s-au prezentat în fața unui notar și au semnat actele, apoi au pornit pe drumuri separate.

Marian Drăgulescu și Corina au divorțat pașnic

Opt ani a durat căsnicia dintre Marian Drăgulescu și Corina, dar în ultima vreme tensiunile dintre ei deveniseră tot mai mari. Cei doi s-au certat chiar și în cadrul emisiunii Asia Express, iar scandalurile au fost televizate. În trecut, cuplul a încercat să-și rezolve problemele la psiholog, prin terapie de cuplu, dar metoda nu a dat rezultate și au ajuns în cele din urmă la divorț.

„Pe plan personal, am avut două relații de lungă durată care s-au încheiat… e o perioadă grea. Viața te pune la multe încercări. (…) Noi ne-am… am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Da, sunt ok”, a mărturisit Marian Drăgulescu.



Marian Drăgulescu și Corina au mai mers la notar pentru divorț în luna februarie, dar decizia finală a fost luată abia recent.

„El m-a acuzat pe mine că am pitit actele de căsătorie, eu pe el că le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost laterapie de cuplu”, spunea Corina în urmă cu un an, când cuplul lua în calcul divorțul.

Pe plan sportiv, Marian Drăgulescu a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului pentru întreaga activitate. În 2001 a fost declarat cel mai bun sportiv al României și a primit Premiul Național pentru Sport.