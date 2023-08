Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, mesaje îngrijorătoare. „Am luat multe pastile! Antena 1 m-a denigrat, înjosit”

Momentele grele prin care a trecut a determinat-o pe Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii să-și ia viața. Vestea cutremurătoare a fost dată de ea. Ispita de la Antena 1 mărturisește că, în ultimele două luni a fost ținta unor ipostaze umilitoare și denigratoare, care au copleștit-o.

Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a uimit următorii cu o veste nu tocmai plăcută. Maria Ilioiu mărturisește că a ingerat pastile. Însă, nu a oferit prea multe detalii. Mai mult, aceasta le-a mărturisit fanilor că se luptă cu depresia și anxietatea. Diva susține că problemele ar fi început în urmă cu câteva luni, când ar fi fost umilită și înjosită de către Antena 1.

Nu vă luați după mine, vă rog, nu vă luați, viața este frumoasă. Nu vă lăsați să cădeți, fiți psihopați, încercați să nu aveți empatie, pentru că veți suferi. Mie mi-a păsat foarte mult de oamenii din jur, de părinții mei de care, nu știu, tata mi-a dat tot ce a avut el mai bun. Eu nu pot să-l răsplătesc pentru că am intrat în depresie de 2 luni de zile. Se numește tulburare afectivă. M-am luptat cu procesele, să încerc să-mi fac și eu dreptate aici la față. Dar viața este prea mizerabilă și nu prea am putut să-mi fac dreptate. Au fost foarte mult și mi-a fost foarte greu 2 luni de zile”, a spus Maria.

”Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile. Sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. Antena 1, Insula Iubirii, m-a denigrat și am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată. Am fost umilită, înjosită, denigrată, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut. N-am putut să spun. Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită. Mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate.

În continuarea mesajului, Maria Ilioiu a declarat că nu a căutat ajutor specializat și că, singurul ei sprijin a fost partenerul ei. Însă, cu toate acestea, fosta ispită măturisește că relația era una toxică.

”Mă simt mai bine acum că vorbesc, aveam anxietăți, îmi era frică să ies pe afară, m-am izolat. Intrați pe YouTube și interesați-vă să vedeți ce înseamnă depresia și cât de periculoasă este. Vina mea este că n-am apelat aproape la nimeni să mă salveze, să încerce să mă ajute. Am apelat la iubitul meu pe care îl am de 7 ani, o relație toxică. Ce să zic, a încercat să mă facă să văd lucrurile bune, dar depresia sau afecțiunea psihică, stresul post-traumatic te afectează maxim”, a continuat fosta ispită.

După ce a ingerat pastilele, diva s-a confruntat cu stări de amețeală. La auzul acestor vești, Nicoleta Dragnea a rugat-o pe

pe Lolrelai, prietena ei, să meargă rapid la locuința Mariei. Când a ajuns la locuința acesteia, fosta ispită se afla deja la spital. Cel care a găsit-o a fost parternerul ei.

”Am o peliculă pe creier pe care nu pot să o scot și pe care nu pot să o dau la o parte și să încep să mă bucur de viață. Nu mai ma putere și e vina mea, pentru că 2 luni de zile a fost foarte greu, pentru că n-am mai putut să mă mai ocup de mine și nu mai simt că am capacitatea să am grijă de mine atât de mult. Stres a acumulat creierul meu din toate părțile. Nu știu cât veți înțelege, pentru că dacă vorbeam mai bine aș fi vorbit mai coerent, dar m-am lăsat. Am zis că o să treacă, m-am interesat despre boli, le-am atras, frumoșii mei.

Încep să amețesc, m-am tot gândit… vai, nu mai pot să vorbesc de la pastile, am luat foarte multe, nu am vrut niciodată să mor, am fost cel mai pozitiv om, până am întâlnit un am care era negativist și mi-a tras totul negativ asupra mea. Am fost un om independent, am vândut o casă…”, a mărturisit Maria Ilioiu pe internet