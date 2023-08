Scântei la ”Insula Iubirii” 2023. Concurentul care nu a mai rezistat presiunii, ce s-a întâmplat cu una dintre ispite: ”Am protestat”

Ediție cu mari scântei! Tensiunea a atins cote maxime la „Insula Iubirii” 2023. Surpriză mare în vila în care sunt cazați bărbații, într-un moment cheie al episodului de joi, 10 august. Află cine este concurentul care nu a mai rezistat presiunii, ce s-a întâmplat cu una dintre ispite.

Sezonul 7 al reality show-ului în care cupluri din România merg pentru a-și testa fidelitatea se apropie de final. Tensiunea a atins cote maxime, marea surpriză venind de la unul dintre cei mai dezinhibați concurenți.

În ediția de joi, 10 august 2023, Radu Vâlcan le-a pregătit noi surprize concurenților. De data aceasta, ispitele au avut ocazia de a alege cu cine doresc să iasă la următoare întâlnire. Decizia nu a fost deloc pe placul unuia dintre participanți.

După anunțul prezentaoturului, ispitele s-au retras câteva minute pentru a decide cine merge la date. Văzând că Daria nu este una dintre ele, Răzvan Kovacs nu a putut să se abțină și a făcut un gest nepotrivit față de ispită, semnul arătat de el fiind blurat pe ecran.

La vila fetelor, Radu Vâlcan a dat aceeași veste. Bianca a fost aleasă de ispita Bogdan Stăruială, care a făcut și o mărturisire neașteptată.

„Am ales-o pe Bianca pentru că, încă de la prima ceremonie, i-am pus ghirlanda. Apoi treptat m-am îndrăgostit de ea și am așteptat foarte mult timp să o pot alege. Mă bazez pe ceva când zic asta, adică, așa cum am zis acum ceva timp, sunt un pm foarte empatic și am lucrat foarte mult ca să iubesc oamenii așa cum sunt, să iubesc necondiționat, îmi e ușor să iubesc, dar îmi e greu să mă îndrăgostesc. Mi se întâmplă rar”, a zis ispita Bogdan Stăruială.

În aceeași ediție, telespectatorii au avut ocazia de a afla ce i-a scris Claudia lui Bogdan în scrisoarea pe care i-a dat-o la începutul sezonului.

Înainte de a pleca fiecare pe insule diferite, Bogdan și Claudia și-au luat adio într-un stil diferit. Femeia i-a dăruit o scrisoare, pe care, spune Bogdan, o citește în fiecare zi.

„Ai primit o scrisoare, știi, îți aduci aminte? De câte ori ai citit-o?” a spus Radu.

„În fiecare zi, o am la mine tot timpul. Nu mă pune s-o citesc, te rog. Dacă vrei ți-o dau ție s-o citești. Am emoții”, a spus Bogdan.

„Amore mio, dacă citești această scrisoare cu siguranță suntem pe două insule diferite, unde vom avea ocazia să descoperim lucruri noi despre relația noastră, să găsim răspunsuri la întrebările și nedumeririle pe care le avem. Să știi că îmi vei lipsi enorm, atât tu, cât și momentele petrecute împreună. Mi-aș dori să fii tu însuți pe insula, să te distrezi și, nu în ultimul rând, să nu uiți motivul pentru care te afli pe insulă. Te iubesc și abia aștept să ne vedem și să ne întoarcem acasă exact așa cum am venit, împreună, dar mult mai uniți. Ti amo”, a fost scrisoarea.