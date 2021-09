Maria Dragomiroiu, despre semnul divin primit de la mama sa. Ce a făcut marea artistă a României

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din România. Jovială și pusă mai mereu pe glume, nici nu ai crede că marea artistă ascunde o mare durere în suflet. Este vorba de măicuța sa, cea care i-a dat viață. A primit un semn divin de la părintele său chiar de ziua onomastică.

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși o sărbătoresc pe Maica Domnului, zi în care se urează „La mulți ani” tuturor celor care poartă numele de Maria, Marian și derivatele lor. Astăzi este și ziua onomastică a Mariei Dragomiroiu, care a primit un semn divin de la mama sa.

De ziua numelui, marea artistă a României a visat-o pe cea care i-a dat viață, dar care s-a stins mult prea devreme din această lume. Semnul divin primit de la mama ei a făcut-o pe Maria să retrăiască toate clipele copilăriei și tinereții, atât cele frumoase, cât și cele dureroase. De aici și dorul care îi arde sufletul pentru părintele decedat.

Miercuri, 8 septembrie, Maria Dragomiroiu își serbează ziua numelui. În fiecare an, această zi o bucură, dar o și întristează. Cântăreața de muzică populară râde cu un ochi, cu celălalt plânge, deoarece, în urmă cu mai bine de 30 de ani, în aceasta zi și-a îngropat mama.

Cea care a adus-o pe lume pe celebra artistă a murit de tânără, lăsând în uma sa multă durere. Însă legătura mamă-fiică nu se rupe niciodată, așa se face că artista a primit un semn divin în această zi de la mama sa.

Interpreta de muzică populară merge în fiecare an la biserică, pentru a oferi de pomană în numele mamei sale. Astăzi, 8 septembrie, a împărțit pachete cu mâncare celor săraci, în amintirea celei care i-a dat viață. Vedeta spune că a visat-o și asta înseamnă că s-a gândit la fiica ei.

”În această zi sfântă fac o mică pomană. I-am făcut o colivă și am și niște pachete pentru că am visat-o pe mămica mea dragă, pe care nu o mai am de 30 de ani. Mi-este foarte dor de ea, a murit foarte tânără, am visat-o și asta înseamnă că s-a gândit la mine, înseamnă că și ei îi este dor de mine, așa cum îmi este și mie zilnic. Sper că-n felul acesta o să-mi liniștesc sufletul, nu puteam să nu-mi aduc aminte astăzi de mama mea.

A fost un suflet înălțător, așezat pe o treaptă superioară, chiar pe opt septembrie am înmormântat-o. Atunci când nu mai este mama nu ai mai sprijinul acela de părinți, nu mai ești copil. Mama a fost ceva special pentru mine, mai ales că a murit când eu aveam 30 de ani, am crezut atunci când o să se sfârșească lumea atunci”, a mărturisit Maria Dragomiroiu la Antena Stars.