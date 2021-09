Lovitură financiară în familia Mariei Dragomiroiu. Ce a făcut soțul ei în această vară i-a depășit toate așteptările (exclusiv)

Lovitură financiară pentru celebra interpretă de muzică populară. Ce se întâmplă în viața Mariei Dragomiroiu? Partenerul cântăreței i-a depășit toate așteptările. Fanii sunt surprinși de cele auzite.

Soțul Mariei Dragomiroiu este un cunoscut impresat. Acesta are ani buni de vechime în domeniul pe care l-a îmbrățișat încă din perioada comunismului. Cântăreața și bărbatul care i-a furat inima se iubesc deja de 36 de ani, iar povestea lor poate să fie dată drept exemplu multor cupluri.

Bebe Mihu și Maria Dragomiroiu au dat lovitura pe litoral în vara ce abia s-a terminat. Partenerul vedetei a reușit să strângă peste 30 de artiști sub aripa sa, inclusiv pe Maria, ulterior a preluat seria de spectacole estivale. Chiar Bebe Mihu a mărturisit în cadrul unui interviu că lucrurile au mers neașteptat de bine în acest sezon.

Bărbatul a mai spus că s-au respectat măsurile din contextul pandemic. Impresarul a subliniat că românii au fost dornici de distracție după perioada grea și au încercat măcar cât s-au aflat pe litoral să lase toate lucrurile urâte în spate.

„Da! Desigur, respectând normele sanitare, purtarea măştii, dezinfectantul şi altele. Mai peste tot am simţit o nevoie, o dorinţă generală a românului de a se distra, de a lăsa în spate toate lucrurile urâte din vara trecută. Am reuşit, cred eu, cu succes să îmbinăm utilul cu plăcutul”, a adăugat el.

Întrebat dacă a dat lovitura pe plan financiar, soțul Mariei Dragomiroiu a mărturisit că nu a făcut calculele, dar cu siguranță se simte împlinit din prisma numărului mare de spectatori care s-au bucurat enorm să îi vară pe artiști cântând.

„Nu am făcut încă calculele pe luna august, dar nu cred că am motive să mă plâng. Iar vara asta a făcut parte din seria verilor din perioada de glorie, aş putea spune, adică din anii 2014 – 2015.

Şi nu mă refer la bani în primul rând, ci la audienţa spectatorilor.dar şi la mulţumirea artiştilor. Sigur că şi banii contează în condiţiile în care statul nu ne-a ajutat cu absolut nimic, deşi promisese un ajutor de şapte la sută din cifra de afaceri pe anii precedenţi şi nu s-a ţinut de cuvânt.

Am raportat anual numărul de bilete vândute la spectacolele mele. Să zicem că am avut o cifră de afaceri de 60.000 de euro. Ei bine, statul s-a angajat să mă ajute cu 4.200 de euro. Dar nu am văzut nici până azi banii ăştia!”

Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu (Sursa: impact.ro)