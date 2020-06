Maria Constantin și bărbații celebri din viața ei. Artista a recunoscut cu cine s-a iubit: ”Am decis să închei definitiv!”

Maria Constantin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Arată ca un fotomodel și cântă ca o privighetoare, iar bărbații roiesc în jurul ei de ceva vreme, însă nu mulți se pot lăuda că au cucerit-o pe superba blondină. Vedeta a ales să vorbească deschis despre viața ei privată.

Maria Constantin a spus cu câți bărbați s-a iubit

Invitată în emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars, Maria Constantin a renunțat la inhibiții și a ales să răspundă la întrebări foarte complicate, mai ales pentru o doamnă. Vedeta a recunoscut cu mâna pe inimă de câți bărbați s-a lăsat cucerită.

Unele dintre relațiile Mariei Constantin sunt foarte cunoscute, mai ales că au ținut primele pagini ale tabloidelor o perioadă destul de lungă. Vorbim aici despre relația și mariajul pe care frumoasa blondă l-a avut cu omul de afaceri Marcel Toader. Cei doi au avut o relație frumoasă, până când au început să curgă acuzațiile de infidelitate la adresa cântăreței de muzică populară.

Ar poza semi-dezbrăcată

Totul s-a transformat într-un adevărat scandal, iar acuzațiile au curs dintr-o parte și din cealaltă. Relația s-a încheiat în anul 2017, iar vedeta a rămas cu un gust amar. Nici la înmormântarea fostului său soț nu a vrut să meargă, însă a ales să trimită doar o coroană de flori.

„Nu am mai vorbit despre viața mea personală. Aceste lucruri au trecut. Dumnezeu mi-a arătat calea pe care să merg. Au fost aproape 4 ani de relație, 2 ani de căsătorie. Eram separați (n.red. în momentul morții lui Marcel Toader), fiecare era cu viața lui. Am ales să mă retrag din scandal, pentru că am vrut ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt eu. S-au scris și s-au spus atât de multe lucruri neadevărate. Am ales să închei definitiv acest capitol din viața mea”, spunea Maria Constantin.

Recent, Maria Constantin a spus la Antena Stars că a avut doar 5 relații de iubire. Dintre aceste 5 relații, două au fost cu persoane publice: Marcel Toader și fotbalistul Dacian Varga. În altă ordine de idei, Maria Constantin a recunoscut că ar poza semi-dezbrăcată, dacă cineva i-ar oferi nu mai puțin de un milion de euro.