Dezvăluiri fără perdea la Românii au Talent! Cu câți bărbați a ajuns Andra în dormitor. Florin Călinescu a dat-o de gol

Printre momente, jurații se încing la discuții, care mai de care surprinzătoare. Un moment cu adevărat inedit la Românii au talent a fost și acela când Florin Călinescu a întrebat-o pe Andra… cu câți bărbați a ajuns Andra în dormitor, dar și dacă sunt cunoscuți sau nu.

Juriul de la Românii au Talent au purtat discuții fără perdea în ediția din această seară. Florin Călinescu nu a mai rezistat și i-a adresat Andrei o întrebare extrem de intimă, și anume, câți bărbați a avut și dacă aceștia sunt cunoscuți. Andra a precizat că a avut doi iubiți la viața ei, după vârsta de 18 ani, iar al doilea a fost Cătălin Măruță. Întrebată dacă primul este o persoană cunoscută, Andra s-a arătat cu rezervată. ”Deci, e cunoscut”, a spus Florin Călinescu, amuzat, care i-a mai dat și un ”sfat”, în stilu-i caracteristic ”Du-te și tu în Nigeria”.

Momente emoționante pe scena Românii au Talent

Pe scena Românii au talent, ediția din 8 mai 2020, au pășit pe scenă români talentați. O poveste cu adevărat emoționantă a fost a cea a Loredanei Istodor, o tânără de 17 ani care a venit să își strige durerea prin vesrurile piesei sale. Deși nu a trecut în etapa următoare, tânăra a făcut juriul și prezentatorii să plângă cu versurile piesei sale.

”Scriu de spre ce mi s-a intamplat mie. Am inceut sa compun după ce au divortat parintii mei. Ma inchideam in camera si scriam. Au fost doi ani in care nu eram eu, ma simteam singura, renegata de cei din jur, Relatia dintre mine mama se deteriorarase, pentru ca luasem un viciu, alcoolul. Locuiesc cu bunica si cu doi frati vitregi, Vorbesc cu mama foarte rar”, a spus Loredana înainte să urce pe scena de la Românii au Talent.