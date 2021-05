Maria Constantin, dezvăluiri intime despre relația cu iubitul ei. Ce problemă au avut în pat

Maria Constantin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Frumoasa blondină este una dintre cele mai apreciate și controversate interprete de muzică populară de la noi din țară. Fosta soție a lui Marcel Toader știe cum să fie în centrul atenției, iar bărbații roiesc în jurul ei de când se știe.

Artista este perfect conștientă de calitățile ei fizice, lucru de care nu s-a rușinat niciodată. Acum câteva luni, Maria Constantin a suferit o intervenție de mărire a sânilor, iar motivul pe care l-a invocat a fost acela că blondina a vrut, cu orice preț, să scape de un anumit complex care o măcina de ceva vreme: acela că bustul ei nu mai era atât de ferm, după ce a născut.

După ce a apelat la bisturiu pentru a-și pune implanturi mamare, frumoasa cântăreață a întâmpinat anumite dificultăți. Invitată în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Maria Constantin a mărturisit că este foarte mulțumită de felul în care arată, acum, nurii săi, însă a avut anumite probleme în dormitor.

„Eu voiam doar o ridicare, dar medicul mi-a zis că nu se poate doat atât. Am zis bine, hai să merg pe mâna ta. Dacă medicul nu îmi era prieten, nu cred că aveam încredere. Aveam un complex de acum 11 ani, nu puteam purta rochii fărăr sutien, se vedea inestetic. Am ales să fac în perioada asta pentru că, dacă tot nu sunt spectacole, am avut timp să mă recuperez. Nu am avut dureri, doar în prima zi, o presiune pe piept.

A fost o operație complicată, dar nu am avut dureri după, m-am recuperat rapid. Nu am avut probleme, că am și respectat strict toate indicațiile medicului. Nu am voie 6 luni sală, nu am avut voie să fumez, și cu sexul a fost o mică problemă, dar am trecut peste acea etapă, chiar dacă a fost greu pentru mine”, a declarat Maria Constantin la Xtra Night Show, la Antena Stars.