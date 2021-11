Maria Ciobanu, la mormântul lui Ion Dolănescu după o dușmănie de 30 de ani. Ce face artista acolo (exclusiv)

Ionuț Dolănescu a făcut dezvăluiri emoționante despre mama sa, inegalabila Maria Ciobanu. ”Când vine din America, mama merge în fiecare vară la mormântul tatălui meu, Ion Dolănescu. Aprinde lumânări, se roagă, plânge”, a declarat Ionuț Dolănescu, în exclusivitate pentru impact.ro.

Maria Ciobanu și regretatul Ion Dolănescu s-au cununat religios, în urmă cu 50 de ani, deși erau prinși, legal, în alte relații. Iubirea dintre ei avea însă să se transforme într-un mare război. Cei doi nu și-au vorbit preț de 30 de ani și au făcut pace doar cu puțin timp înainte ca marele artist să moară.

Fiul lor, Ionuț Dolănescu, îi reunea pe cei doi într-un spectacol de amploare. Maria Ciobanu nu l-a uitat însă, ci de fiecare dată când revine din America, solista merge la cimitir, ca să-și aline dorul de Ion Dolănescu.

Ionuț Dolănescu a făcut dezvăluiri despre celebrii lui părinți:

În vara aceasta, Maria Ciobanu a revenit în România, unde a fost răsfățată ca o adevărată regină a muzicii populare românești:

Are grijă de ea, şi de trup şi de voce, şi s-ar putea să ne mai rezerve surprize plăcute, de genul ăsta. Însă clima de la Los Angeles e mai blândă decât cea de la noi, iarna, iar ea, cu astmul ei bronşic, se împacă mai bine acolo decât aici. Însă am simţit-o că va reveni!”, e de părere Ionuţ Dolănescu.

Am avut o surpriză pentru ea, pe 8 septembrie, la mare, de Sf. Mărie Mică. Am sărbătorit-o împreună cu un grup restrâns de prieteni, unii veniţi speciali chiar din America şi am şi cântat câteva melodii. Nu că e mama, dar se ţine foarte bine.

Ionuț Dolănescu a vorbit și despre relația dintre Maria Ciobanu și Ion Dolănescu.

“Părinţii mei s-au iubit şi s-au urât, în egală măsură şi fără măsură. Nu ştiu nici azi de ce. Au fost ca două pietre tari, care s-au atras, o perioadă, apoi s-au respins cu violenţă.

Am suferit că nu vorbeau între ei şi au făcut, ani la rând, cam 30. În 2004 când am reuşit să-i împac cu ajutorul televiziunii publice, am plâns în hohote, ca un copil. Din 2006, am cântat împreună, dar nu am apucat prea des să facem asta fiindcă în 2009 s-a stins tata. Însă acum sunt împăcat. Şi tare mândru că părinţii mei sunt cine sunt!”, s-a mai confesat Ionuţ Dolănescu, în exclusivitate pentru impact.ro.