De ce se va întoarce Maria Ciobanu în SUA. Cântăreața este obligată (exclusiv)

Maria Ciobanu, una dintre cele mai renumite artiste de muzică populară, va părăsi în curând România. Cântăreața este nevoită să plece din țară. Motivul real al călătoriei artistei s-a aflat. De ce trebuie să plece în Statele Unite ale Americii.

Deși a revenit în țară după o pauză de doi ani, marea artistă este nevoită să se reîntoarcă pe meleagurile americane. De vină ar fi iernile grele din România, pe care Maria Ciobanu nu le suportă. Așa că preferă să stea pe perioada iernii în California, unde clima este mult mai blândă în comparație cu temperaturile scăzute din țara noastră.

Din anul 2017, celebra cântăreață are probleme mari de sănătate. Suferă de o formă acută de astm, afecțiune care nu-i permite să stea în frig. Medicii i-au recomandat atunci să locuiască doar în regiuni cu temperaturi prietenoase, așa cum este clima din Los Angeles. Aici, Maria Ciobanu are o casă în care trăiește cu soțul ei, Mircea Câmpeanu.

“Din păcate, mama nu va rămâne în ţară mai mult de luna septembrie. Revine acasă, fiindcă acolo în Statele Unite ale Americii, clima e mult mai potrivită pentru tratarea bolii sale. Pe de altă parte, nu cred că mama va mai reveni vreodată pe scenă. Şi-a anunţat retragerea în 2017 şi cam asta a fost tot. La 84 de ani are însă vocea intactă şi la fel de frumoasă. Ştiu ce vă spun, fiindcă atunci când o rugăm insistent, ne mai cântă nouă, copiilor săi, sau celor mai apropiaţi amici. Aşa s-a întâmplat la finele lui iulie, când Maria Ciobanu a cântat două sau trei melodii la botezul nepoţelului Stelianei Sima. Dar astea sunt ocazii foarte rare”, a precizat Ionuţ Dolănescu, fiul artistei Maria Ciobanu, pentru Impact .

Afecțiunea de care suferă artista Maria Ciobanu ar fi cauzată de fumul de țigară inhalat la petrecerile pe la care a cântat, de-a lungul anilor.

”Nu am vicii, iar de fumat, nici nu vreau să aud. Nu cred că există un dușman mai păcătos. Eu am și pătimit din cauza tutunului, pentru că am inhalat fum în timp ce cântam și așa m-am trezit cu astm bronșic”, dezvăluia solista într-un interviu mai vechi.