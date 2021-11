Maria Cârneci, revoltată din cauza statului român. Decizia care o poate duce la sapă de lemn VIDEO

Maria Cârneci este extrem de revoltată, după ce a aflat că un proiect de lege care prevede ca statul să ia 70% din drepturile de autor ale artiştilor a trecut de Senat. Majoritatea soliștilor au început deja să protesteze împotriva iniţiativei și să-și facă griji pentru perioada următoare.

Dacă proiectul va fi adoptat, artiștii din România ar putea avea de suferit, ținând cont că deja stau prost cu banii din cauza pandemiei de COVID-19. Maria Cârneci se numără printre cântăreții care au criticat aspru proiectul de lege.

„Nu îl mai numiţi proiect, pentru că e o inginerie, o hoţie. Încă o hoţie care ne vizează pe noi de data asta. Nu cred că au atâta tupeu în ei încât să ne ia şi… Cine a făcut discuţia asta despre drepturile de autor cumva mi-a compus vreo melodie, mi-a plătit vreo orchestră? Eu mi-am lăsat numele scris pe 38 de albume, nu e puţin lucru. Mi-au cumpărat ei vreun costum popular? Eu ştiu că fiecare om care plăteşte impozit la stat trebuie să beneficieze de ceva.

Medicul, când se duce la operaţie, nu vine cu bisturiul de acasă. Dacă eu mă duc la un concert, ce îmi dă mie statul român sau cei care se ocupă de cultură? S-or ocupa ei de cultura cepei, a ridichilor. Ăştia care au fost puşi, nu contează nume, partide, că nu le am cu politica, am văzut ce pot şi cât pot. Sunt convinsă că dacă îi scuturi şi îi întrebi ce are Fa major la cheie, mă roagă să vorbesc frumos. Atunci despre ce vorbim?

Unul care nu are habar spune că aşa e bine din punctul lui de vedere. Să ne mai ia 70%. Cântecele mele le fac de la cap la coadă. Să aibă un mesaj puternic, să nu aibă cuvinte prea licenţioase sau prea nu ştiu de care, pentru că eu mă adresez poporului român. Poporul român a folosit termeni uşor de folosit, de aia se numeşte muzică populară. Ce, când m-am dus la înregistrări, m-au întrebat de facturi, de ce am mai plătit?”, a declarat Maria Cârneci la Antena 3, în emisiunea Showblitz.