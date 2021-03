Maria Cârneci l-a enervat pe Cătălin Măruță. Ce s-a întâmplat acum la Pro TV

Maria Cârneci a reușit să îl scoată din minți pe Cătălin Măruță. Invitată la rubrica „Spui tot sau îți ia gura foc”, din cadrul emisiunii de pe ProTv, cântăreața de muzică populară a ocolit cu grație aproape toate întrebările. Vedeta a ajuns în platoul emisiunii La Măruță, moment în care acesta i-a oferit un buchet de flori, cu ocazia zilei sale de naștere care va fi luni, pe 22 martie.

Celebra cântăreață a acceptat să vină la rubrica întrebărilor picante, asta după ce zilele trecute s-a iscat un scandal monstru, după ce Maria Dragomiroiu a caracterizat-o pe Elena Merișoreanu ca fiind „mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă”. Acum, a venit rândul Mariei Cârneci să își spună părerea despre mai multe nume celebre din muzica populară.

Cu toate acestea, lucrurile nu au mers deloc așa cum își imagina Cătălin Măruță. Vedeta a spus încă de la început că este pregătită să mănânce toate sosurile, pentru că nu vrea să creeze niciun scandal cu colegii ei de breaslă.

Vorbind despre scandalul dintre Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu, Maria Cârneci a declarat:

„Am văzut, dar ai creat uragan, să înnebunesc dacă te mint. Toată lumea e cu ochii pe tine. Dacă știam că iese nebunia asta în post, zău dacă veneam. Să mor dacă veneam. Eu m-am născut liniștită. Ne spovedim, să dea dracu, dacă nu mănânc tot bulionul ăsta. Tot scandalul care s-a creat în urma la sosuri (…) cum să zic, s-a creat o chestie, multă lume m-a sunat, presă, televiziuni (…) dacă știu despre ce e vorba pot răspunde, mă întrebau cine are dreptate. Oamenii dacă au văzut că nu pot să vorbesc aiurea (..) Eu zic să pregătești bulioanele, nu sunt înfocată după picant, dar decât să vorbesc aiurea… Lumea mă știe, am plecat modest fiecare de la țară, sunt oameni pe care îi prețuiesc. Nu suntem perfecți niciunul, avem de învățat, de aia mie îmi vine greu, că dacă am de spus ceva la cineva, îl sun și îi zic sau la o cafea”, a spus Maria Cârneci.