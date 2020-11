Drama trăită de Maria Cârneci în ultimul an: ”O să încerc să trăiesc fără, dar e greu”

Se împlineşte un an de la moartea lui Romulus Petrescu. Maria Cârneci trece printr-o dramă incredibilă de atunci, aceasta declarând că îi este foarte greu să trăiască fără cel care i-a fost alături 36 de ani.

Pe 25 noiembrie 2019, Romulus Petrescu murea, la vârsta de 65 de ani, după o luptă grea cu un cancer la colon. La aproape un an de la tristul eveniment, Maria Cârneci spune că nu se poate obişnui cu gândul că bărbatul nu va mai trece pragul casei. Cei doi au avut un mariaj de peste 36 de ani şi au fost mereu împreună, chiar şi la evenimente sau concerte.

“Un an ca o piatră de moară pe sufletul meu. Parcă aștept să intre pe poartă, pentru că atâția ani petrecuți împreună… nu pot să mă gândesc că nu mai vine niciodată și nu-l mai văd. O să încerc să trăiesc fără, dar e greu, pentru că am trăit împreună aproape 40 de ani. Un lucru de care sunt sigură e că viața mea nu va fi niciodată ca înainte. I-am făcut parastasul de un an”, a declarat Maria Cârneci, conform Wowbiz.ro .

Mai mult, îndrăgita cântăreaţă de muzică populară a povestit că ultima dorinţă a soţului a fost să îşi mai vadă o dată nepoatele.

“Atunci când i-a ieșit sufletul, dacă a regretat sau i-a părut rău de ceva înafară de noi, a fost de nepoate. Înainte cu vreo jumătate de oră a rugat-o pe Anamaria să-i mai arate o dată pe telefon fetele. E dureros ce spun și nu am vrut să împovărez fetele. Ele știu că „tatia” e la Doamne-Doamne și că vine odată”, a mai spus Maria Cârneci.

Avea o familie minunată, două nepoţele superbe, o situaţie financiară bună, însă nu şi sănătate. Soţul artistei Maria Cârneci a luptat ani de zile cu o boală cruntă: cancer la colon. În ciuda intervenţiilor medicale şi a tratamentului, acesta a murit la vârsta de doar 65 de ani.

Interpreta de muzică populară a vorbit mereu frumos despre cel care i-a fost alături atâţia ani şi i-a mulţumit mereu pentru Edi, băiatul lor.

“Sunt o femeie fericită şi extrem de mulţumită de ceea ce mi-a dat Dumnezeu! Fac tot ce-mi stă în putinţă pentru ca lucrurile să decurgă normal, dar singura părere de rău pe care o am referitor la familie este că nu am putut fi şi nu pot fi acasă de Sărbători. În toţi aceşti ani nu am fost aproape de ei când aş fi vrut, fiind plecată cu contracte în străinătate sau în ţară.

Publicul meu cel mai fidel sunt soţul şi fiul meu, care mă primesc acasă cu aplauze, ce îmi ung sufletul. În rest, să ştiţi că sunt o soţie şi o mamă absolut normală, dar şi grijulie! La noi în familie se vorbeşte foarte deschis şi ne sfătuim în orice problemă”, spunea, în urmă cu ceva timp, cântăreaţa.