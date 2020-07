Margherita, apariție de senzație într-un clip de 15.000 de euro! Schimbare uriașă pentru fiica soților Viorica și Ioniță din Clejani

S-a lansat la 12 ani în muzică, ajutată de Dan Bursuc și celebra ei familie, și nu de mult a renunțat la genul cu care a fost asociată de la debut. Pe eran apare acum o ”nouă Margherita”, care și-a făcut unele îmbunătățiri fizice, dar care a îmbrățișat și o zonă muzicală diferită, trap. Schimbarea a fost cu atât mai mare cu cât în prezent este implicată într-un scandal cu droguri. Cariera i-a mers, totuși, înainte. Cu momentul prielnic ochit, a investit 15.000 de euro într-un clip care a surprins pe toată lumea.

Margherita, ”Elicopter” – clip de 15.000 de euro. Fiica soților Viorica și Ioniță din Clejani a uimit din nou

Margherita din Clejani a trecut prin multe transformări. După ce a slăbit și și-a schimbat culoarea părului, plus mici intervenții estetice, cum ar fi buzele sau sânii, Marga s-a transformat ușor într-o adevărată divă. Stilată, mereu pe tocuri, accesorizată și departe de scandaluri, astfel era solista până în 2020, când a venit în atenția publicului din cauza unui incident rutier controversat, care ar avea la bază substanțe interzise și o relație cu un individ al cărui trecut nu e curat ca lacrima.

După înfățișare, a schimbat și genul de muzică. ”Elicopter” este noua, dar și prima ei piesă de trap, care a beneficiat de un videoclip a cărui producție a costat peste 15.000 de euro.

„Elicopter este despre origini, despre transformare, despre redescoperirea de sine și despre atingerea potențialului. Cred cu tărie că dacă îți dorești ceva cu ardoare, universul te ajută. Este o piesă comercială, însă am vrut să transmit aceste idei prin imagini. Am evoluat mult artistic și îmi doresc mai mult, îmi doresc să arăt că pot mai mult și să dăruiesc mai mult publicului. Am vrut să transmit ideea de evoluție, de putere a mindset-ului, de metamorfoză și de interconectivitate a universului. Și am și avut o echipă extraordinară care m-a ajutat să transform aceste idei în imagini”, spune Margherita.