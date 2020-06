Ce note a luat, de fapt, Margherita de la Clejani la BAC. Nu a trecut din prima

Printre numele sonore care nu au reușit să ia BAC-ul se numără și binecunoscuta Margherita de la Clejani, care a tras un pui de somn în timp ce colegii ei susțineau probele. Fanii au rămas socați când au aflat ce note a luat fata Clejanilor la examenul maturității.

Margherita de la Clejani a picat examenul de Bacalaureat! Artista a primit 6,4 la română, 5,2 la istorie şi 6,35 la geografie, fiind la numai două sutimi de reușită, căci a obținut media 5,98.

„Sunt foarte, foarte supărată şi am făcut contestaţie la BAC şi vreau să menţionez că eu am învăţat foarte mult pentru acest BAC. Am învăţat la română cât n-au învăţat alţii în 12 ani eu am învăţat în câteve luni şi pe lângă cântările pe care le am, am învăţat acum. Am scris, asta mă doare cel mai tare, că am rezolvat toate subiectele“, spunea ea, atunci.