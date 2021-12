Marele secret al lui Liviu Dragnea s-a aflat. A făcut asta pentru prima oară în viaţă chiar la închisoare. Acum este un expert

Care este cel mai mare secret al fostului șef al Partidului Social Democrat? Liviu Dragnea a făcut asta pentru prima oară în viață chiar la închisoare. Acesta este chiar expert acum. Ce a învățat în timp ce se afla în spatele gratiilor?

Fostul președinte al Partidului Social Democrat a intrat la închisoare, moment în care a fost nevoit să-și schimbe tabieturile și să vadă lumea cu alți ochi. Acesta a venit schimbat din spatele gratiilor și pornit să-și facă dreptate și să demonstreze lumii cele promise.

Unul din lucrurile pe care le-a făcut acolo pentru prima dată a fost să bea cafea. Colegii din penitenciarul Rahova l-au învățat care este ingredientul minune. Dragnea a mărturisit că până în acel punct el nu avea obiceiul de a bea cafea deloc, dar orele nedormite în penitenciar l-au făcut să ia această decizie și să încerce pentru prima oară în viață băutura fără de care alții n-ar putea trece dimineața.

Fostul lider al Partidului Social Democrat a fost eliberat condiționat din închisoare, acolo unde și-a ispășit doi ani și două luni din pedeapsă. Acesta a fost așteptat ca un prinț de iubita sa și de susținătorii înfocați care cred în nevinovăția sa.

Politicianul a mărturisit că a avut parte de “chin și suferință, abuzuri și umilință”, dar că și-a găsit un viciu – cafeaua. Dragnea chiar a învățat să prepare băutura de care până atunci nu se atinsese.

Politicianul a fost invitat în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’, iar marea nemulțumire a fost atunci când a văzut cu ce a fost servit de către echipă în spatele reflectoarelor. Politicianul a mărturisit că secretul este cafeua singre origin, care are un gust special pentru că este măcinată și preparată pe loc.

“Eu n-am băut până nu am ajuns la Rahova cafea. N-am băut toată viața și acolo am băut cafea și am hotărât să beau cafea bună și să mă și interesez. Am luat-o de la istoria cafelei, când s-a descoperit cafeaua în anii o mie, în Etiopia, de către un păstor. Am băut prima cafea în ianuarie 2020, la Rahova, o cafea făcută de niște băieți.

Am fost curios să gust, mi-a plăcut, dar nu foarte mult, așa am zis că trebuie să beau și să iau cafea single origin care este ieftină și se găsește în România, dar nu cumpăr de la multinaționale pentru că este cafea care este certificată de către producător și e curată pe de o parte, pe de altă parte, este mult mai gustoasă când o râșnești și o prepari imediat.”, a mărturisit politicianul, în timp ce făcea o cafea la ibric la postul Realitatea TV.