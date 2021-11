Câți bani a dat pe o casă Codrin Ștefănescu, omul de încredere al lui Liviu Dragnea. Are o avere impresionantă

Ce sumă a scos din buzunar Codrin Ștefănescu pentru o casă? Omul de încredere al lui Liviu Dragnea are o avere impresionantă. Câți bani a cheltuit pe noua locuință?

Codrin Ștefănescu este unul din cei mai vocali politicieni de la noi. Acesta este cunoscut pentru limbajul agresiv și tăios, dar și pentru prietenia la cataramă pe care o are cu Liviu Dragnea. Acesta a trezit interesul multora care s-au întrebat întâi de toate de averea pe care a reușit să o strângă până la vârsta de 52 de ani.

Apropiatul fostului lider al PSD și-a achiziționat de curând o casă pentru care a dat nu mai puțin de 3 milioane de dolari. Politicianul se apără și susține că veniturile sale se datorează afacerilor pe care le are, care nu ar avea legătură cu statul. Liderul partidului Alianța pentru Patrie se bucură de o avere impresionantă.

Politicianul are un CV care l-a ajutat să reușească să-și permită unele obiecte de lux. Acesta a absolvit Facultatea de Economie Informatică și Facultatea de Relații Economie Internaționale. Fostul parlamentar deține un apartament și o casă de vacanță, ambele valorând mii de euro.

De asemenea, el mai are în posesie și o galerie de artă și un imobil în care închiriază spații de birouri. Pe lângă cele menționate, prietenul lui Liviu Dragnea a achiziționat trei apartamente în zona Bulevardelor Magheru, Libertății și Decebal, dar și un teren cu o dimensiune de 70.000 de metri pătrați care se află pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Mai mult decât atât, politicianul are și un teren la Mogoșoaia, unul pe Bulevardul Timișoara și o casă de vacanță pe malul Lacului Căldărușani.

„N-am făcut niciodată vreo afacere cu statul, în viața mea. După facultate am deschis o firmă de brokeraj cu niște colegi, pe care am dus-o până la locul 22 la nivel național, și am vândut-o unui consorțiu de bănci, pentru că a încercat să ne scoată de pe piață și eram atât de mici, că ne-au făcut o ofertă de nerefuzat.

Cu banii respectivi am mers mai departe pe piața de capital și sunt un jucător frecvent, de la înființarea pieței de capital. Toate câștigurile pe care le-am avut sunt impozitate și sunt pe fișe.

N-am pus asfalt, n-am făcut afaceri cu energie, n-am pus panseluțe, n-am făcut la ANRP nimic, n-am făcut nimic ce e legat de bugetul public. Tot ce am făcut am făcut simplu. Mai am o galerie de artă”, a declatat Codrin Ștefănescu, pentru dcnews.ro.