Marele regret al Anei Porgras. De ce suferă și acum, la 3 săptămâni de la eliminarea din Survivor

Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor, însă chiar dacă au trecut trei săptămâni, ea încă suferă dintr-un motiv. Fosta gimnastă are un mare regret.

Faimoasa a fost nominalizată de către Jador pentru eliminare și nu a putut trece peste faptul că din cauza lui a părăsit Survivor.

„Cred că așa trebuia să se întâmple. Am stat și m-am gândit mult la asta când am ajuns acasă, poate ar fi trebuit să mai rămân, însă lucrurile s-au așezat astfel încât eu am ieșit bine din competiția asta. Am pierdut pe o parte, dar am câștigat mai mult pe de altă parte, am câștigat simpatia unui numar impresionant de oameni. Nu cred că aveam șanse să câștig Survivor România, dar aveam șanse să ajung în finală’, a spus Ana Porgras pentru Click.ro.