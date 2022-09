Marele fotbalist Pele, amintire emoționantă cu Regina Elisabeta a II-a. „Moștenirea ei va dăinui pentru totdeauna”

Regina Elisabeta a II-a a fost un mare fan al sportului și a participat la o mulțime de evenimente. Fostul campion mondial Pele și-a amintit că a întâlnit-o în anul 1968, pe celebrul stadion Maracana. Fotbalistul brazilian a transmis un mesaj și a publicat mai multe fotografii în care apare alături de regina care a stat 70 de ani pe tronul Marii Britanii.

I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã.

Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT

