Marea spaimă a lui Teo Trandafir. Vedeta de la Kanal D a povestit ce o îngrozește

Pe Teo Trandafir o cunoaște o țară întreagă, însă, nu mulți știu care este spaima cea mai mare a vedetei sau care a fost primul ei job atunci când s-a angajat la radio, dar și ce și-ar dori foarte mult să facă prezentatoarea tv.

Celebra Teo Trandafir este una dintre cele mai populare vedete de televiziune de la noi din țară. Este o persoană carismatică, spontană veselă și are un umor molipsitor. Nu mai punem la socoteală faptul că este o profesionistă desăvârșită.

O putem vedea cu toții aproape zilnic la televizor, unde își binedispune telespectatorii cu glumele ei și aduce noi informații despre vedetele din România, pe care le invită la ea în emisiune si pe care le „descoase” de secrete, spre deliciul telespectatorilor.

Însă, admiratorii ei sunt curioși să știe și despre ea mai multe lucruri, care nu se pot vedea la televizor. Astfel că, recent, vedeta a făcut câteva dezvăluiri mai puțin știute de public. Într-un interviu acordat pentru click.ro, ea a povestit despre primul ei job pe care l-a avut când a ajuns la radio și experiența pe care a trăit-o la acel moment. Cu siguranță, nu mulți știau ca Teo a fost secretară dactilografă. De asemenea, a făcut cunoscut tuturor care este marea sa teamă, dar și dorință.

Îmi aduc aminte când m-am angajat prima oară în radio şi eram secretară dactilografă, era un frig de ne îngheţa apa în cană – atunci mi se părea dramatic, acum mi se pare nostalgic. Îmi aduc aminte de primele emisiuni matinale cu Mircea Badea la Tele 7abc – nu se mai făcuse aşa ceva niciodată! Am nostalgia Pro TV-ului, pentru că acolo am învăţat disciplina de fier şi să fac lucrurile înainte să fie comandate. Sunt convinsă că toată lumea care a schimbat nişte locuri de muncă şi nu a încremenit într-un scaun până la pensie are aceste nostalgii, a declarat vedeta, conform sursei precizate.