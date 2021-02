O mare actriță din România are datorii uriașe. Vedeta a investit într-o afacere care i-a adus numai necazuri. Despre cine este vorba?

Este una dintre cele mai vesele actrițe de la noi din țară. Face spectacol cu fiecare apariție a sa. Este iubită, admirată și apreciată pentru talentul său. Însă, puțini știu prin ce dramă trece renumita vedetă.

Este vorba despre nimeni alta decât celebra actriță Maria Buză. Din cauza pandemiei, vedeta a ajuns să aibă datorii. Renumita actriță din serialul „Adela”, difuzat la „Antena 1, a ajuns să treacă prin momente dificile din punct de vedere financiar. Afacere în care și-a investit banii a fost afectată de pandemia de coronavirus.

Actrița și soțul ei, care formează o echipă nu doar în plan familial, ci și în plan profesional, susține că viața sa nu este așa cum și-ar dori. Însă, nici așa cum crede toată lumea, care o vede mereu cu zâmbetul pe buze ori de câte ori își face apariția.

Maria Buză afișează de fiecare dată un zâmbet molipsitor, iar felul său de a fi îi binedispune pe cei din jurul ei. Cu toate acestea, se pare că în spatele zâmbetului, actrița ascunde multă durere și suferință. Se știe că actorii și artiștii au fost categoria socială cea mai afectată de pandemia de coronavirus. Aceștia nu au putut participa la evenimente și nici spectacole, iar acest lucru s-a reflectat în situația lor financiară.

Maria Buză, care este o persoană foarte deschisă, nu ezită să-și arate nemulțumirea față de această situație, ori de câte ori are ocazia. Ea și partenerul ei de viață și-au investit în urmă cu ceva timp economiile în două restaurante. Unul este situat în București, iar cel de al doilea la malul mării. Însă, din păcate și acest sector a fost la fel de afectat de pandemie.

Invitată în platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Maria Buză a decis să vorbească și despre aspectele mai puțin plăcute din viața ei, deși nu i-a fost deloc ușor.

În contextul creat de pandemie, Maria și soțul au fost nevoiți să aducă bani de acasă pentru a acoperi datoriile. Într-un final au fost nevoiți chiar să renunțe la afacerile în care și-au investit banii.

”A fost extrem de greu, mi-am plâns în pumni, dar mi-am dat seama că situația mea este și a lumii. Restaurantul a fost cea mai proastă mișcare a mea și a soțului meu, care am crezut că ne va îndeplini toate dorințele. Lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am vrut noi. Căci oamenii cu care am lucrat noi au lucrat doar pentru buzunarul lor. La mare am încheiat afacerea cu doi ani în urmă, iar cu cel din București, noi eram în cădere liberă și nu reușeam să ne revenim. Noi speram zi de zi să ne revenim, dar aproape toți veneam cu bani de acasă pentru a acoperi cheltuielile. Este un capitol încheiat, dar încă mai tragem după el, avem datorii”, a spus Maria Buză în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, difuzată numai la Antena Stars.