Marcel Vela, reacție neașteptată după scandalurile legate de amenzi: “Evident că sunt abuzuri”

În toată această perioadă, de la instalarea stării de urgență, au fost date foarte multe amenzi pentru încălcarea prevederilor Ordonanțelor Militare, iar oficialii au recunoscut că s-au făcut și abuzuri atunci când s-au dat aceste amenzi, unele cu sumele cel mai mari, aprobate prin ordonanțe.

Având în vedere că, în acest moment, Marcel Vela, Ministrul de Interne, este cel care coordonează la nivel național toate procedurile și toate demersurile făcute de autorități, în baza Ordonanțelor MIlitare, este cel mai îndreptățit, pe de-o parte să ia măsurile necesare și care se impun, și, pe de altă parte, să țină în frâu neregulile și chiar abuzurile făcute de polițiști.

Într-o intervenție avută la RFI, Marcel Vela, poate forțat de împrejurări, a admis faptul că o parte din subalternii domniei sale, polițiștii aflați în teren, au dat amenzi în mod abuziv în perioada stării de urgență legate de coronavirus. Vela a mai declarat că toate abuzuruile reclamate vor fi anchetate, recomandând celor care se consideră nedreptățiți să facă o sesizare.

”Am luat măsuri ca să nu se facă abuzuri. Unde am fost sesizați că s-au făcut abuzuri se fac cercetări de către inspectoratele județene, fie că au fost amendați de Poliție sau de Jandarmerie, Poliția de Frontieră. Unde au fost abuzuri la Polițiile Locale am sesizat primăriile de care aparțin polițiile respective.. au fost făcute controale de către inspectoratele județene și de către Corpul de Control al ministrului, respectiv cei care sunt la dispoziția inspectorului general al Poliției Române, pentru că și dânsul are o echipă de control acolo”, a declarat Marcel Vela.